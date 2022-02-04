İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan işçilere: Fazla zam istemeyin

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, artan enflasyonla mücadele edebilmek için işçilerin çok fazla zam talep etmemesi gerektiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz BBC televizyonuna verdiği demeçte, kontrolden çıkan fiyat artışlarını durdurmak için işçilerin büyük ücret artışları istememesi gerektiğini söyledi.

Artan enflasyonla mücadele etmek için BoE’nin politika faizini yüzde 0,25’ten yüzde 0,5’e çıkardığını hatırlatan Bailey, işçilerden büyük ücret artışları talep etmemelerini istedi.

“ACI VERİCİ OLACAK”

Bailey, fiyatların maaşlardan daha hızlı armasının işçiler için “acı verici” olacağını, ancak enflasyonun yerleşmesini önlemek için ücret artışlarında bir miktar ılımlılık gerektiğini belirtti.

Bir ankete göre, İngiltere’de bu yıl çalışanlara yapılan ortalama zam yüzde 5’in biraz altında. Ancak, bilişim gibi büyük işgücü sıkıntısı olan sektörlerde inşaat ve mühendislik firmaları, çalışanlara “geçici” ikramiyeler ödemeye başladı.

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı son verilere göre, Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 5,4 arttı. Bu rakamlar 1992 yılından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon seviyesi oldu.

BofE enflasyonun nisanda yüzde 7,25 ile zirve yapmasını ve 2022’de ortalama yüzde 6’ya yakın olmasını bekliyor. Bu, 1991’den beri görülen en yüksek enflasyon olacak. BofE’nin enflasyon hedefi ise yüzde 2.

MAAŞI ORTALAMA BİR ÇALIŞANDAN 18 KAT YÜKSEK

BBC’nin haberine göre Bailey’e son son 11 ayda yaklaşık 575 bin 538 sterlin ücret ödendi. Bu rakam İngiltere’de ortalama bir çalışanın yıllık maaşından 18 kat daha fazla.

İngiltere’de enflasyon, bu yıl yüzde 7’nin üzerine çıkma yolunda ilerliyor ve haneleri son yılların en büyük gelir sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Artan yaşam maliyeti dikkate alındığında, vergi sonrası gelirlerin bu yıl yüzde 2 düşeceği tahmin ediliyor. Bu, İngiltere’de 1990’dan bu yana yaşam standartlarındaki en büyük düşüş.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Bailey’in bu çağrısı sendikaların da tepkisi ile karşılaştı. 600 binden fazla üyesi bulunan GMB sendikasının genel sekreteri Gary Smith, Bailey’nin açıklamasını eleştirerek, “Bu ülkeyi pandemide taşıyan çalışkan insanlara maaş artışı hak etmediklerini söylemek çok çirkin” ifadelerini kullandı.

1,5 milyon üyeli Unite sendikasının genel sekreteri Sharon Graham ise, “İşçilerin İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan ders almaya ihtiyacı yok. Neden her kriz olduğunda, zengin adamlar sıradan insanlardan bunun bedelini ödemelerini istiyor?” diye konuştu.

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