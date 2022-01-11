İnşaat maliyetinde rekor artış

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyeti kasımda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,87 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksi olan İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı.

Buna göre, 2015 bazlı veride bugüne kadar ölçülen en yüksek aylık ve yıllık artış meydana geldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 arttı.

BİNA MALİYETİ YÜZDE 48,79 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 arttı.

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