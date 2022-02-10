İnşaat maliyetlerinde rekor artış devam ediyor

İnşaat maliyeti 2021 yılının aralık ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,74, kasım ayına göre ise yüzde 15,70 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre inşaat maliyeti, 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.

Böylece 2015 yılından bu yana hesaplanan endeks değerinde bu güne kadar kaydedilen en yüksek yıllık artış meydana geldi. Kasım ayında da da endeks yıllık yüzde 44,98 oranında artarak rekor kırmıştı.

BİNA İNŞATININ MALİYETİ YÜZDE 67 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.

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