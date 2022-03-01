İstanbul’un enflasyonu yüzde 55,3’e yükseldi

İTO verilerine göre, İstanbul'un şubat enflasyonu aylık yüzde 4,44, yıllık yüzde 55,32 oldu. Ocakta İstanbul'un aylık enflasyonu yüzde 13,78, yıllık enflasyonu yüzde 50,91 idi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre Şubat ayı gerçekleşmeleri şöyle:

*İstanbul’da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,44 arttı

*İstanbul’da perakende fiyatlar şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55,32 arttı

*İstanbul’da toptan fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,38 arttı

*İstanbul’da toptan fiyatlar şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58,59 arttı

*Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyasında yüzde 6,47, gıda harcamalarında yüzde 5,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 5,53 artış yaşandı.

*Giyim Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1,91 azalış gösterdi

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