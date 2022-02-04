İşte vatandaşın geçim derdi: Geçen aya göre aynı alışverişle 16 ürün kasada kaldı

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, şubat ayında asgari ücretle milletin geçim derdini hesapladı. Buna göre tüm giderlerle birlikte geçen aya göre 370 lira daha az parayla market alışverişi yapmak zorunda kaldı. Geçen ay bin 400 lira ile 41 çeşit ürün alan Dikbayır, bu ay bin 30 lira ile 25 ürünü alabildi, 16 ürün kasada kaldı.

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Her ay asgari ücretle milletin geçim derdini hesaplayan İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, şubat ayında vatandaşın enflasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ELEKTRİK FATURASI 350 LİRADAN 500’E ÇIKTI

Asgari ücretli bir vatandaşın harcamalarını hesaplayarak geçen ayla karşılaştıran Dikbayır, “Geçen ay bin 261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı. Apartman aidatımız aynı. Elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı. Su faturası 135 liraydı 168 lira geldi. Doğalgazımız 350 liraydı 500 lira geldi. Apartman aidatı 100 lira. İnternet faturası 100 lira. Telefon faturaları 140 lira. Çocuğun harçlığı 200 lira. Ulaşım için 200 lira. 135 lira da Halk Ekmek'ten alacağımız bir aylık ekmek parası ayırdık. Elimizde kalan para bin 30 lira. Geçen ay bin 400 lira kalmıştı. Bu ay bin 30 lira kaldı” dedi.

GEÇEN AYDAKİ ÜRÜNLERİN AYNISI

Elinde kalan bin 30 lira ile marketten alışveriş yaparak geçek ay aldığı ürünlerin aynısını alan Dikbayır, “Geçen ay aldığımız ürünlerin aynılarını aldık. Artan elektrik faturası, doğalgaz faturası ve ürünlere gelen zamlardan dolayı geçen ay aldığımız ürünlerden bu kadarını bırakmak zorunda kaldık” dedi.

Bırakılan ürünler arasında diş macunu, zeytin, kaşar peynir, bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır suyu, kahve, bir paket bebek maması yer aldı.

“16 ÇEŞİT ÜRÜNÜ KASADA BIRAKTIK”

Market faturasını değerlendiren Dikbayır, “Geçen ay bin 400 lira ile markete gitmiştik. Bu ay bin 30 lira ile gittik. Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık bu ay 16 çeşit ürünü kasada bırakmak zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.

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