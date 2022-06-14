Kahveciler çaya zam hazırlığında

Doğalgaz, elektrik ve ardı ardına akaryakıta yapılan zamların etkisi iğneden ipliğe yansırken, en son geçtiğimiz mart ayında çaya zam yapan kahveci esnafı, zam talebinde bulundu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Kahveciler Odası, artan maliyetler karşısında, Eskişehir Esnaf Odaları Birliği’nden çaya zam istedi.

MART AYINDA 50 KURUŞ ZAMLANMIŞTI

Eskişehir’de en son Mart ayında 2 liraya satılan çaya yüzde 25 zam uygulanarak fiyatı 2 lira 50 kuruş olmuştu.

Ancak A'dan Z'ye gelen zamlar, kahveci esnafını isyan ettirdi. Eskişehir Kahveciler Odası da artan maliyetler karşısında çaya zam yapabilmek için Eskişehir Esnaf Odaları Birliği'ne zam talebinde bulundu.

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, artan maliyetlere dikkat çekerek, “Kahveci esnafımız ağır bir salgın döneminde büyük hasarla çıktı. Dünyada belki salgının izleri kayboldu. Ancak bizim esnafımız salgının izlerini hala yaşıyor. Bu hastalık ekonomik hastalık, zam hastalığı. Biz de çaya zam alacağız. Esnaf Odaları Birliği'ne teklif verdik” dedi.

YÜZDE 40 ZAM TALEBİNDE BULUNDULAR

Çoban, artan maliyetler nedeniyle Esnaf Odaları Birliği'ne zam talepleri olduğunu ve kahvehanelerde 2,5 lira olan çayın 3,5 liraya yükselebileceğini söyledi.

En son geçen Mart ayında çaya zam yaptıklarını belirten Çoban, “Şehrimiz biliyorsunuz üniversite şehri, öğrenci şehri. Yüksekokullar kapandı ve şehir boşalmaya başladı. Bu durumdan esnaflarımız etkileniyor. Geçtiğimiz aylarda çaya yüzde 43.7, kahveye yüzde 21, şekere yüzde 20 zam geldi. Meşrubat zaten firmalar kendi kafasına göre zam yapıyor. Bizim de kar marjlarımız düştü. Son yapılan elektrik, doğalgaz zamları da bunun tuzu biberi oldu. Bu kontrolsüz acayip bir şekilde gelen zamlar bizi çok etkiledi. Bizler de hizmetimizi devam ettirmek için zam yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“ZAM YAPMAKTAN ZEVK ALMIYORUZ”

Eskişehir Esnaf Odaları Birliği’ne yüzde 40 zam talebinde bulunduklarını vurgulayan Çoban, “Zam yapmaktan zevk almıyoruz. Vatandaşımıza ucuz çay, kahve içirelim sürümden kazanalım istiyoruz. Ama maalesef olmuyor. Kahvelerimiz 18 ay salgın döneminde kapandı. Hala yaralarımız devam ediyor. Borcu borçla ödüyoruz. İnsanlar maddi durumları nedeniyle yanındaki arkadaşına sıcak ve soğuk içecek ikram etmiyor. Halkın alım gücü azaldığı için biz çok zor durumdayız. Yüzde 40 zam alırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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