Kâr eriten faturalar mağaza kapattırır

Hammadde ve lojistikten sonra enerji fiyatları şirketleri vuruyor. Gündemin ilk sırasındaki elektrik faturaları, kârları da eritmeye başladı. Faturası aylık kirayı aşan mağazalarda kapanma riski artıyor.

Sayime BAŞÇI

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Dünyadaki hammadde ve lojistik maliyetlerinde yaşanan artışa Türkiye'de eklenen enerji zamları, kârları vurdu. Yeni yıl ile birlikte gelen zamların 2022 bütçelerinde büyük sapmalar yaratabileceğine işaret edilirken, bazı sektörlerde ise artan maliyetlerin etiketlere tam olarak yansımaması nedeni ile zararına satışların başladığı belirtiliyor. Yüzde 93.53'e ulaşan Yİ-ÜFE'ye karşılık yüzde 48.69'da kalan TÜFE ile oluşan makasa işaret eden sektör temsilcileri 2022'nin kârsız bir yıl olacağına dikkat çekti. Perakende sektöründe ise mağaza kiralarını aşan faturaların mağaza kapattırmaya kadar götürebileceği belirtiliyor.

BÜTÇELERE AĞIR YÜK

Türkiye'de organize perakende sektöründe 100 bin mağaza olduğunu kaydeden Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, mağazalardaki elektrik ücretlerinin 2'ye katlandığını belirtti. 25 bin TL kirası olan bir hazır giyim mağazasına 24 bin TL elektrik faturası geldiğini aktaran Tınastepe, televizyon, telefon gibi ürünlerin satıldığı mağazalarda ise faturaların kiraları geçtiğini dile getirdi. “Bunlar bizim bütçelerimiz üzerinde ağır bir yük yaratıyor. Bunun öncelikli yansıması tasarruf tedbirlerinin artırılması olacaktır. Kârlı olduğumuz mağazada sadece bu sebepten dolayı zarara dönüyoruz. Sadece bu nedenden dolayı kapanacak mağazalar olabilir” ifadelerini kullanan Tınastepe, elektrik faturası nedeniyle yaşatılamayacak yerler olacağını belirtti.

Zararına satışlara başlandı

Dünyadaki lojistik ve emtia fiyatlarındaki artışa eklenen enerji zamlarının öngörülebilirliği düşürdüğünü kaydeden Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, şöyle devam etti: “Yapılan bütçelerin en çok sapacağı yıl olacak 2022. Üreticide fiyatlar yüzde 100 artarken tüketici fiyatları yüzde 50 artmış durumda. Bu, tarihi bir fark. Üreticinin kârları eriyor. Bazı ürün gamlarında zararına satış yapılan mallar var.”

ZAMLAR KÂRLARI SİLDİ

Enerji ve hammadde zamlarını fiyatlara yansıtamadıklarını kaydeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, yıla kâr kaybı ile başladıklarını aktardı. Kârlarının geçen yıla oranla neredeyse yarı yarıya azaldığını kaydeden Fayat, “İşçiliğe enerji zamlarını ekleyince döviz bazlı hammaddeyle birlikte bu baskı ile tamamen kâr kaybı yaşayacağımız bir dönem olacak. 2022'de ihracatçı için kâr yapmak çok zor olacak” değerlendirmesini yaptı.