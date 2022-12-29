Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı, çalışılan işyerinden sağlık sorunu ya da askere gitme mecburiyeti gibi haklı sebeplerle ayrılınması veya iş akitlerinin sonlandırılması sonucu veriliyor. Kıdem tazminatı tavanı her yıl belirlenen oranda artıyor. Yeni yılda asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, “Ocak-Haziran” ve “Temmuz-Aralık” olmak üzere yılda 2 kez belirlenen kıdem tazminatı tavanının 2022 yılında ne kadar olacağı geçtiğimiz günlerde belirlendi. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira olacak.

Örneğin; 10 yıl boyunca çalıştığı iş yerinde ayrılmak durumunda kalan çalışana kıdem tazminatı olarak 100 bin 080 lira ödenecek.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına hak kazanabilmek için temel şart, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Ancak bazı özel durumlarda da kıdem tazminatı alınabilmektedir. (Askerlik, sağlık durumunun çalışmaya engel olması ya da kadın çalışanların evlenmesi)

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o iş yerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.