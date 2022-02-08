Kriptolar dipten çıkış için yol arıyor

Kripto para birimleri kritik eşikte yön bulmaya çalışırken analistler Bitcoin’de 40.500 doların altında kapanışların sert düşüşler getirebileceği konusunda uyarıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bitcoin cuma günü teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişe paralel bir şekilde yönünü yukarı çevirerek haftanın ilk günü 42.870 dolara kadar yükseldi. Kripto para birimleri kritik eşikte yön bulmaya çalışırken analistler Bitcoin'de 40.500 doların altında kapanışların sert düşüşler getirebileceği konusunda uyarıyor. 15 Şubat'ta ABD Senatosu'nun bankacılık komitesi, sabit kripto para birimlerini (stablecoin) ele alan bir toplantı düzenleyecek. Kritik görüşme öncesinde yatırımcıların portföylerinin bir kısmının stablecoinlerde dururken yine de kripto paralara yönelik iştah ve hassasiyetin arttığı belirtiliyor. Geçen hafta ABD teknoloji şirketlerinin beklenenden düşük gelen bilançoları nedeniyle kripto paralarda da ek satışlar olmuştu. Üstelik merkeziyetsiz kripto para piyasalarının en büyük ikinci hack olayı gerçekleştirildi. Solana ile diğer ağlar arasında köprü görevi gören Wormhole’ü hackleyen bilgisayar korsanları, toplam değeri 320 milyon doları aşan 120 bin adet Ethereum’u çaldılar. Kripto para analisti Türker Balkar, kripto paraların yükselişe geçişinde hem hisse senetleri piyasalarında bilanço etkisinin geçmesi hem de hackerin 10 milyon dolar karşılığında çaldığı Ethereum’u iade edeceğini açıklamasının etkisi olduğunu belirtti.



Sabit kriptolarda 851 milyar dolar bekliyor

BItcoin'e dönüş hızının çok yavaş olduğunu ve irili ufaklı BTC cüzdanlarında yoğun alım trendinin şimdilik görünmediğini aktaran Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise ABD etabını atlatana kadar daha kısa vadeli hedeflerin söz konusu olabileceğini söyledi. Süllü, stablecoinlerde işlem hacminin 851.3 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

43.500 dolar güçlü bir direnç volatiliteye dikkat

Genel anlamda şubat aynının kripto para birimleri için olumlu geçeceğini öngören ancak yine de bu hafta gelecek çeşitli haber akışlarının volatiliteyi yükseltebileceği konusunda uyaran analist Türker Balkar, Bitcoin'de 43.500 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu, bu seviyenin aşılması için yeni bir haber akışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.