Martta zam şampiyonu motorin oldu

TÜİK'e göre, mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, kabak yüzde 23,26 ile en çok ucuzlayan ürün oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık bazda en fazla zamlanan ürünler de belli oldu.

TÜİK’e göre yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesine ulaştı.

Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, kabak yüzde 23,26 ile en çok ucuzlayan ürün oldu.

Motorinden sonra en fazla pahalanan ürünleri yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür ücreti, yüzde 20,56 ile kuru soğan, yüzde 20,01 ile de şehirler arası otobüs ücreti takip etti.

Bu ürünleri yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,10 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile de tavuk eti izledi.

EN ÇOK KABAK ‘UCUZLADI’

Mart ayında aylık bazda en fazla pahalanan diğer ürünler tüp gaz ücreti, dana eti, LPG (araba tüpü dolum) ücreti, ayçiçek yağı, muz, armut, odun ücreti, toz şeker ve mücevher (altın) şeklinde seyretti.

Öte yandan, mart ayında n çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı:

“Kabak yüzde 23,26, domates yüzde 9,91, elektrik ücreti yüzde 9,70, ıspanak yüzde 8,73, kazak (kadın için) yüzde 7,89, hırka (kadın için) yüzde 6,33, maydanoz yüzde 6,33, nane yüzde 6,25, pırasa yüzde 5,77, kaban (erkek için) yüzde 5,44, kazak (erkek için) yüzde 4,69, erkek mont yüzde 4,66, havuç yüzde 4, kahve yüzde 3,78, kuru fasulye yüzde 3,18, salatalık yüzde 3,10, kaban (kadın için) yüzde 3,09, bulgur yüzde 2,81, salça yüzde 2,46, mercimek yüzde 2,44.” (İHA)

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