Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşları Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek. Memur maaş zammı Haziran ayı enflasyon oranı açıklanmasıyla belli olacak. Memurlar enflasyon farkı etkisiyle şimdiden yüzde 35 oranında zammı garantiledi.

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AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek.” sözleri sonrasında milyonlarca memur maaş zammı için beklemeye başladı. Memurların alacağı zamlı maaş 8 Temmuz’da hesaplara yatırılacak.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur.”

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

KURTULMUŞ'TAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Memur zammı ilgili Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” dedi.