Merkezi bütçe ocakta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, ocak ayında 30 milyar TL fazla verdi. Geçen sene aynı dönemde bütçe 24,2 milyar TL açık vermişti.

Sozcu.com.tr

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Merkezi yönetim bütçesi, 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar TL fazla verdi. Ocak 2021'de bütçe 24,2 milyar TL açık vermişti.

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak 2022'de merkezi bütçe gelirleri 176 milyar TL olurken, harcamalar 146 milyar TL oldu.

Ocakta faiz harcamaları 14,2 milyar TL olurken, vergi gelirleri 147,4 milyar TL'ye yükseldi.

Ocakta faiz dışı denge 44,3 milyar TL olarak açıklandı.

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