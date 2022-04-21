Netflix’e yatırım yaptı, bir günde 400 milyon dolar zarar etti

Abone sayısının azaldığını açıklayan Netflix, şirketin borsada yaşadığı çöküşle birlikte yatırımcılarına da büyük zarar ettirdi. ABD'li milyarder Bill Ackman, dün şirketteki hisselerini 400 milyon dolar zararla sattı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in yaşadığı kriz, şirketin yatırımcılarını da büyük zarara soktu.

Dijital yayıncılık devi, dün yılın ilk çeyreğinde abone sayısının azaldığını açıkladı. Açıklamanın ardından şirket borsada çakılarak piyasa değerinin yüzde 40’ına yakınını kaybetti ve neredeyse 60 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı. Bu çöküş, dev bir yatırımcının bir günde 400 milyon dolar zarara girmesine sebep oldu.

Financial Times’ın haberine göre, Amerikalı yatırımcı ve milyarder Bill Ackman, Netflix’teki hissesini dün yaklaşık 400 milyon dolarlık bir zararla sattı. Dev yatırımcının hisselerini satması, abone sayısındaki düşüşün ardından dün borsada çakılan dijital yayıncılık şirketine son darbe oldu.

BÜYÜK YATIRIM YAPMIŞTI

Ackman üç ay önce dünyanın en büyük dijital yayın platformu olan Netflix’ten ocak sonlarında 1,1 milyar dolarlık hisse topladı. New York’lu dev milyarder, tanesi 360 dolardan toplam 3,1 milyon hisse satın aldı. Ancak dev yatırımcı platformun abone sayısının düştüğünü açıklanmasının ardından hisseleri satma kararı aldı.

Ackman, Netflix’e yaptığı yatırımla Netflix’in ilk 20 hissedarından biri olmuş ve şirkette “uzun vadeli ufka” odaklanma sözü vermişti. Ancak Ackman’ın bu hamlesi, Netflix’in abone azalttığını açıklamasıyla birlikte ters tepmiş oldu.

YATIRIMIN YÜZDE 40’I ERİDİ

Netflix, dün yaşadığı çöküşle birlikte günü hisse başına 226,19 dolardan günü kapadı. Ackman, 360 dolara aldığı hisseleri bu fiyatlara satarken yüzde 40’a yakın zarar etmiş oldu. Ackman’ın yatırım şirketi Pershing Square konu ile ilgili yorum yapmazken Netflix yatırımında yaşanan kaybın şirketin getirilerinde yüzde 4’lük bir düşüşe denk geldiği belirtildi.

Öte yandan Netflix, dünkü çöküşle birlikte son altı ayda piyasa değerinin üçte ikisinden fazlasını kaybetmiş oldu. Şirketin piyasa değeri, ekim ayındaki 310 milyar dolarlık seviyeden 100 milyar dolara düştü.

ABONE SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Netflix, abone sayısındaki 200 bin kişilik düşüşün büyük oranda Ukrayna savaşı sonrasında Rusya’dan çekilmesinden ve hesap paylaşımından kaynaklandığını belirtti. Geliri de azalan şirket, birçok ülkede abonelik ücretlerini artırmıştı.

Netflix geçen haftalarda abonelik ücretinin Türkiye’de de artacağını duyurmuştu. Değişiklikle birlikte, temel plan ücreti 26,99 TL'den 37,99 TL'ye, standart plan ücreti 40,99 TL'den 57,99 TL'ye ve özel plan ücreti de 54,99 TL'den 77,99 TL'ye çıkarıldı.

REKLAM GÖSTERMEYE BAŞLAYABİLİRLER

Bunun yanı sıra platformun daha düşük fiyatlı, reklam destekli planları da araştırdığı belirtildi. Şirketin CEO’su Reed Hastings yaptığı açıklamada, yayın hizmetinde yıllarca reklamlara direndikten sonra Netflix’in artık reklamlarla daha düşük fiyatlı seçenekler sunmaya açık olduğunu söyledi.

Hastings, “Netflix'i takip edenler, reklamcılığın karmaşıklığına karşı olduğumu ve aboneliğin basitliğinin büyük bir hayranı olduğumu biliyorlar. Fakat bunun bir hayranı olduğum kadar, tüketici seçiminin daha büyük bir hayranıyım ve daha düşük bir fiyata sahip olmak isteyen ve reklamlara toleranslı tüketicilerin istediklerini elde etmelerine izin vermek çok mantıklı” dedi.

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