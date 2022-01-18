OSB’lerden doğalgaz faturası isyanı

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği, doğalgazda tüketime göre tarifelendirme uygulaması nedeniyle OSB içindeki sanayici ile OSB dışındaki sanayici arasında 3.40 katlık maliyet farkı oluştuğuna dikkat çekti. OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, "Yeni bir düzenleme olmazsa OSB’ler boş kalabilir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD), yazılı bir açıklama ile doğalgaz zamları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

Doğalgaz fiyatlandırmasında kademeli tarifeye geçilmesinin, tarifenin yıllık tüketim miktarı baz alınarak belirlendiği serbest tüketici konumundaki OSB’lerde sıkıntı yarattığına dikkat çekilen açıklamada, mevcut tarife nedeniyle OSB içindeki sanayici ile OSB dışındaki sanayici arasında 3.40 katlık maliyet farkı oluştuğu belirtildi.

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, bu fiyatlandırmanın adaletsiz ve OSB firmaları aleyhine olduğunu belirterek “Yeni bir düzenleme olmazsa OSB'ler boş kalabilir” dedi.

OSB DIŞINDAKİNE 46 BİN TL, OSB’DEKİNE 159 BİN TL

Ekinci, “Doğalgaz dağıtım şebekesini gerçekleştirmiş serbest tüketici kabul edilen OSB’lerin, BOTAŞ’ın ‘Doğalgaz Perakende Satış Tarifesi ve Fiyatları’ cetvelinde açıklanan fiyatlardan tek saat üzerinden satın aldığı doğal gazı dağıtım şebekesi üzerinden katılımcılarına verdiğini belirtti.

BOTAŞ tarafından uygulanacak tarife tiplerinin doğalgaz tüketim miktarlarına göre belirlendiğini anımsatan Ekinci, BOTAŞ’ın uygulamasına göre, OSB’lerde yer alan sanayicilerin tarifesinin ilgili OSB’nin tüm sanayicilerinin yıllık toplam tüketimi baz alınarak belirlendiğini, OSB dışında yer alan sanayiciler için ise ayrı ayrı tarife oluşturulduğunu ifade etti.

Yıllık toplam tüketimi göz önüne alındığında, bir sanayicinin KDV dahil 159 bin TL ödeyeceği bilgisini veren Ekinci, OSB dışındaki işletmeye ise 46 bin 627 lira fatura çıkarılacağını ifade etti.

PTT, teknokent, sağlık tesisi, okul ve mesleki eğitim binaları, restoran ve camilerin doğalgaz bedellerinin de OSB yönetimleri tarafından ödendiğini belirtti ve sözlerini şöyle

sürdürdü:

‘HAKSIZ REKABET VE ADİL OLMAYAN BİR SONUÇ’

“OSB adına düzenlenen bu fatura, tüketim miktarına göre sanayicilere yansıtılacağı için OSB'lerde üretim yapanların maliyetleri çok artacaktır.

Bu uygulama, OSB'lerde üretim yapan sanayiciler ile dışında üretim yapan sanayiciler arasında eşitsizliğe, haksız rekabete ve adil olmayan bir sonuca yol açtı. Uygulama devam ettirildiği takdirde işletmelerde OSB dışına çıkma eğilimi artacaktır.”

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