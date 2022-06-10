Öztrak: Kur asansör gibi inip çıkarken kimler köşeyi döndü açıklayın

CHP Sözcüsü Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı tedbirlerin önce beklentileri körükleyerek döviz kurlarının düşmesine sebep olduğunu, sonra tedbirlerin 'fos çıkmasıyla' kurun aynı yere geri döndüğünü belirterek, “Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine düşen, Dolar kuru 3-4 saat içinde asansör gibi inip çıkarken kimler dolarları düşük fiyattan aldı, kimler yüksek fiyattan sattı, kimler köşeyi döndü, kimler voliyi vurdu; bunların içinde, Saray’dan, AK Parti Genel Merkezi’nden, Beşli Çeteden, bürokrasiden kimse var mı açıklamaktır” diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“DOLARI TUTMAK İÇİN HARCANAN MİLYARLARIN ÜSTÜNE BİR BARDAK SOĞUK SU”

* “Üç gün önce Erdoğan yine kürsüye çıktı bir defa daha, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedi. Yine işler şirazesinden çıktı. Dolar kuru 17 lirayı geçti. Kuru tutacağız diye sattıkları milyarlarca dolar rezervin, döviz garantili mevduat için vatandaşın vergilerinden harcanan, milyarlarca liranın üzerine, bir bardak soğuk su içtiler.

* Nebati Bakanı'nın ‘TL en değersiz noktada, rahat olun, daha fazla düşecek yeri yok’ dediği günden bu yana Türk Lirası 2,5 ayda Dolar karşısında tam yüzde 14 değer yitirdi. Dün akşam saatlerinde, önce Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

* Ekonomi çevrelerinde konuşulmaya başlanan, şuyu vukuundan beter, ‘Türkiye'de yeni sermaye kontrolleri geliyor’ haberleri üzerine, ‘Serbest piyasaya bağlıyız, kambiyo rejimimiz liberal’ mesajlarını verdi.

* Adeta Merkez Bankası'na talimatla faiz indirten, kuru tutmak için; Merkez Bankası'nın ödünç rezervlerini arka kapıdan çaktırmadan sattıran, ihracat gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'nda bozdurma zorunluluğu getiren, kamu kurumlarına telefon açtırarak, gerektiğinde sopa göstererek firmaları döviz satmaya zorlayan, bankalardaki döviz mevduatlarını, Kur Korumalı Mevduata çevirmek için ilave karşılıklar getiren, daha yeni kira artışlarına tavan getiren, ekonomiyi, dört başı mamur bir ‘kumanda ekonomisine’ çevirip, bu lafları körükleyen, bu Hükümet değil… Yani bu açıklama gerçeklerden kopuk bir açıklama.

“BÜROKRATLARI, NEBATİ BAKANI KANDIRMIŞ”

* Açıklamanın sonuna da, ’20 Aralık 2021 tecrübesini unutma’ diye, vatandaşlarımıza, aba altından sopa göstermek için bir takım cümleler eklemişler. Ey Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları! Nebati Bakanınızı neden kandırdınız? Neden 20 Aralık gecesi size sorduğunda, “Bir şey yapmadık” dediniz de şimdi 20 Aralık'ı unutma diye vatandaşa aba altından sopa gösteriyorsunuz? Adamı neden “Lan…nasıl?” diye televizyonlarda konuşturdunuz.

* Sonunda, Nebati Bakan'ın ışıl ışıl gözlerinin ferini kaçırttınız, adama konuşma yasağı koydurttunuz. Bak şimdi işler sizin başınıza kaldı. Gecenin bir vakti, yazılı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu arada şunu da ifade edeyim. Gelir gelmez bakacağımız ilk hususlardan biri 20 Aralık gecesi neler olduğunu araştırmak olacak. Çünkü buradan vatandaşlarımız çok zarar etti o gün.

“MÜTHİŞ TEDBİRİNİZ GELİRE ENDEKSLİ SENET, HANGİ GELİRE ENDEKSLİ?”

* Dünkü açıklamalarının sonunda da Türkiye Modeli çerçevesinde, “Bu akşamdan itibaren enflasyon ve döviz kuruna karşı yeni adımlar atacağız” diye taahhütte bulunmuşlardı. Ne oldu? Dolar kuru bu duyurunun ardından 40 kuruş birden indi… Üç saat sonra da, bakanlık'tan beklenen açıklama geldi.

* Doları ve enflasyonu düşürecek o müthiş tedbir, daha önce birçok hükümetin deneyip sonra vazgeçtiği, üç ayda bir garantili getiri sağlayacak, gelire endeksli iç borçlanma senediymiş. Tabi bu arada soruyoruz, bu kağıt “hangi gelire” endeksli?

* Yandaş müteahhitlere yaptırılan, onlara hem de döviz garantisiyle verilen, geçilmeyen yolların ve köprülerin, uçulmayan havalimanlarının geliri olamaz. Devlet bunlardan gelir elde etmek bir yana milyarlarca dolar garanti ödüyor.

* Eğer söz konusu olan kamu işletmelerinin geliri ise… Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu İşletmeleri Raporu'na göre BOTAŞ zararda, EÜAŞ zararda, Taş Kömürü Kurumu zararda, Devlet Demiryolları zararda, DHMİ, Çay-Kur, TEDAŞ… pek çok kamu işletmesi zararda.

“KUR ASANSÖR GİBİ İNİP ÇIKARKEN KİMLER KÖŞEYİ DÖNDÜ AÇIKLAYIN”

* Dün akşam körükledikleri beklentiler, fos çıkınca, dolar hızla eski seviyesine döndü. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine düşen, Türkiye Modeli diye yaldızlayarak yaptıkları açıklama sürecinde Dolar kuru 3-4 saat içinde asansör gibi inip çıkarken: Kimler dolarları düşük fiyattan aldı, kimler yüksek fiyattan sattı, kimler köşeyi döndü, kimler voliyi vurdu? Bunların içinde, Saray'dan, AK Parti Genel Merkezi'nden, Beşli Çeteden, bürokrasiden kimse var mı? Bunları açıklamaktır.

“HER HATALARININ BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDÜYOR”

* Saray, meleklerin cinsiyetini tartışan Bizanslılar gibi, “Bu ülkede teknik enflasyon mu? Yoksa hayat pahalılığı mı var?” diye tartışadursun, yaptıkları her hatanın faturasını milletimiz ödüyor. Birleşmiş Milletler'in Gıda Raporuna göre Türkiye'de 15 milyon kişi yeterince beslenemiyor. Araştırma şirketlerinin kamuoyuna yansıyan raporları, bu ülkede, her 10 kişiden 9'unun geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koyuyor.

* Tarımın başladığı bu topraklarda, çocukların boyları yetersiz beslenme nedeniyle kısa kalıyor. Bu memlekette kavrulmuş fındığın 200 gramı markette 35 lira olmuş. Bu ülke dünyadaki fındığın yüzde 70'ini üretiyor. Ama bu ülkenin vatandaşları, artık marketten 200 gram fındık alamıyor. Ucuz emek ülkesi olarak bildiğimiz Çin'de asgari ücret 370 dolar. Sarayın paramızı pul eden politikaları sayesinde bizdeki asgari ücret 250 doların altında. Türkiye'de 1 kilo kıyma almak için asgari ücretlinin 1 gün çalışması gerekiyor.

* İngiltere'de ise, İsviçre'de ise, ABD'de ise 1 saat çalışması yetiyor. Bu ülkede eskiden ev almak hayaldi, şimdi maaşlı çalışanlar için bir araba almak da hayal oldu. Araba alsa da kontağı çevirmek için kırk kere düşünmek zorunda kalıyor insanlar. Öyle ya, benzinin, mazotun 30 lirayı görmesine artık ramak kaldı.

* Benzinlikten çıkan vatandaş, “Bu böyle gitmez. Sandıkta görüşürüz” diyor. Besici bıkmış… Süt veren hayvanını kesime gönderiyor. Yumurta üreticisine rekabet soruşturması açmışlar. Girdi fiyatlarından yılan üretici, “Bu maliyetlerle çok yakında 30'lu yumurta 100 liraya çıkar” diyor. Sofraların en ucuz protein kaynağı yumurta, o da artık ateş pahası…

HÜKÜMETİN SURİYELİ PLANI: HAYAT PAHALILIĞIYLA KAÇIRMAK

* Sarayın, “Savaştan kaçtılar, onlar muhacir, biz ensar” dediği Suriyeli sığınmacılar bile, “Artık buradaki hayat pahalılığına dayanamıyoruz, yandım Allah” diyerek ülkelerine geri dönmeye başladılar. Anlaşılan Suriyelileri geri göndermek için hükümetin bulduğu formül bu. Tabi formül buysa bu formül aynı zamanda bizim en iyi yetişmiş gençlerimizi de kaçırıyor.

“SÖZLERİNİ AYNEN İADE EDİYORUZ”

* Bu ülkede milyonlarca insanın oy verdiği, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı’na yine ağız dolusu hakaretler eden sarayın kibir abidesine, o sözlerini aynen iade ediyoruz. Ettiği hakaretleri tıynetine ve meşrebine veriyoruz.

“BU GECE YATAĞINDA DÜŞÜNSÜN”

* Bir de kendisine tavsiyemiz var. Bu gece yattığında bir vicdan muhasebesi yapsın. Millete olan taahhüdünü yerine getirmek bir yana, ülkemizi Sefalet Liginde G-20'nin şampiyonu yapan bir kişi olarak, bu milletin karşısına hangi yüzle çıkabileceğini bir düşünsün. Milletimiz sizin halinizi gördü merak etmeyin. Notunuzu da verdi. Tasdiknamenizi hazırladı. Elinize verip evinize göndermek için şu sandığı biran evvel getirmenizi bekliyor.

“BİZE KATILIN”

* Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında, biz aziz milletimize bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız, bize katılın. “İsraf, yolsuzluk, yandaş kayırmak haramdır” diyorsanız, bize katılın. “Asgari ücretli açlığa mahkûm olmasın” diyorsanız, bize katılın. “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir” diyorsanız, bize katılın. “Aile Destekleri Sigortasıyla, bu ülkede hiçbir çocuk yatağına aç girmesin” diyorsanız, bize katılın.

* “Çocuklarımız için bu güzel ülkede huzurlu bir gelecek kuralım” diyorsanız, bize katılın. “Her alanda ve herkes için adalet diyorsanız”, bize katılın. “Halkın alın teri beşli çetelere değil, millete harcansın” diyorsanız, bize katılın. Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş ve iş istiyorsanız, bize katılın. “Devlette liyakat olsun, her işi ehli yapsın” diyorsanız, bize katılın.

* Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız, bize katılın. “Süleyman Şah Türbesi vatan toprağına dönsün, Tank Palet Fabrikası Katar'ın elinden alınsın” diyorsanız, bize katılın. Gelin, büyük, müreffeh, adil ve huzurlu Türkiye'yi hep birlikte kuralım.”