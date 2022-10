Öztrak’tan Erdoğan’a faiz cevabı: ‘Ayan olana delil aramak beyhudedir’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz inmeye devam edecektir" sözlerine gıda enflasyonunun artışını gösteren grafiği paylaşarak cevap verdi. Öztrak, “Ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur!” dedi.

Balıkesir'de düzenlenen Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada faiz indirimiyle ilgili olarak “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” ifadelerini kullandı.

“AYAN OLANA DELİL ARAMAK BEYHUDEDİR”

Erdoğan'ın sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından gıda enflasyonunun aylık periyotlar halinde artışını gösteren grafiği paylaşarak cevap verdi.

Öztrak paylaşımında “‘Epistemolojik kopuş, ‘Heteredoks politika', ‘Nöro ekonomi' zırvalamaları bir yana, ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur!” ifadelerini kullandı.

