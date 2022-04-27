Rekabet Kurumu yem şirketlerine 160 milyon TL ceza kesti

Rekabet Kurulu tarafından yem üretimi ve satışı yapan şirketler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 4 yem şirketine rekabeti bozdukları gerekçesiyle yaklaşık 160 milyon TL para cezası verildi.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurulu tarafından yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma kapsamında 4 kuruluşa para cezası uygulanırken 3 kuruluş ceza almadı.

Rekabet Kurumu, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle Abalıoğlu Yem, CP Gıda, Matlı Yem ve Erişler Yem şirketlerine toplamda 160 milyon TL ceza verdi.

15 MİLYON İLA 58 MİLYON TL ARASINDA CEZA

Şirketlerin rekabeti bozduğu iddiasıyla Rekabet Kurumu, Abalıoğlu Yem’e 40 milyon 516 bin TL, C.P. Standart Gıda’ya 44 milyon 780 bin TL, Matlı Yem’e 58 milyon 392 TL, Erişler Yem’e 15 milyon 702 bin TL idari para cezası verdi.

Gürsoy Yem, ER Yem ve Rtm Tarım Kimya şirketleri için ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Karar oy birliği ile alındı.

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