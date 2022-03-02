Rusya-Ukrayna savaşı besicileri vurdu… Yeni kriz kapıda

Rusya ve Ukrayna savaşı Türkiye'deki besicileri de vurdu. Yemin ham maddesini Rusya ve Ukrayna’dan tedarik eden besiciler yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Türkiye'de hayvancılığın merkezlerinden biri olan Erzurum'da besicilerin tedirgin. 15 günlük yem stoku kalmış. Yeni bir kriz kapıda" dedi.

Orhan BOZKURT

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Yem fiyatlarındaki büyük artışlar nedeniyle zor durumda olan besiciler yeni bir sıkıntıyla daha baş başa. Üreticiler ve besiciler, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ham madde sıkıntısı yaşanacağını belirttiler.

SORUNLARI DİNLEDİLER

CHP Esnaf Masası, Erzurum'da esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Heyette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile İzmir Milletvekili Atilla Sertel yem üreticisi ve besici vatandaşlarla görüştü.

“HAM MADDE BULABİLECEK MİYİZ, BİLMİYORUZ”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ham madde sıkıntısı yaşanacağını belirten yem üreticileri ve besiciler, “Yem ham maddesini Rusya ve Ukrayna'dan tedarik ediyoruz. Şu anda Rusya ve Ukrayna limanlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilerleyen dönemlerde ham madde bulabilecek miyiz bunu bilmiyoruz” diye konuştu.

15 GÜNLÜK STOK KALDI

Konuyla ilgili CHP Milletvekili Kılınç ise; “Hayvancılığın merkezi Erzurum'da besiciler tedirgin. Besicilerin en fazla 15 günlük yem stoku var. Hayvan yemi hammaddesi Rusya ve Ukrayna'dan alınıyor. Savaş nedeniyle yem bulamam riski ile karşı karşıyalar” değerlendirmesinde bulundu.

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