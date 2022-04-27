Savaşın Antalya’ya mart ayındaki faturası 17 milyon dolar

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Rusya-Ukrayna savaşının Antalyalı ihracatçıya mart ayında 17 milyon dolar kaybettirdiğini söyledi.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı.

Meclis üyelerinin yönetimin bir aylık çalışması hakkında bilgilendirildiği Meclis'te, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kent ve ülke gündemi, tarım ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA’YA İHRACATTA YÜZDE 61’LİK KAYIP

Çandır, Antalya ihracatının, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 193 milyon dolara ulaşırken, toplam ihracatın yüzde 55’ini oluşturan tarım sektörünün ihracatının yüzde 4 artışla 107 milyon dolara ulaştığını belirtti.

“Ocak-mart dönemini kapsayan ilk üç aylık ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 511 milyon dolara yükseldi. 3 aylık dönemdeki tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9 artarak 296 milyon dolara çıktı” diyen Çandır, “Ancak Antalya'nın Rusya'ya ihracatı yüzde 61 azalarak 6.6 milyon dolara, Ukrayna'ya olan ihracatı ise yüzde 64 azalarak 3.5 milyon dolara geriledi” dedi.

Çandır, “Bu gerçekleşmelerle her iki ülkeye yapılan toplam ihracatımız 29 milyon dolardan 12 milyon dolara geriledi. Savaşın kentimizden iki ülkeye yapılan ihracata mart ayındaki faturası 17 milyon dolar oldu” diye konuştu.

‘AİLELER ÇOCUĞUNUN ÇİFTÇİ OLMASINI İSTEMİYOR’

Çandır, bir taraftan tarımının öneminin fark edildiğine, diğer yandan da artan maliyetler nedeniyle tarımdan kaçışın hızlandığına dikkat çekti.

TEPAV’ın son verilerine göre çiftçi sayısının 75 bin azalarak 493 bine gerilediğini anımsatan Çandır, “Aileler çocuklarının çiftçi olmasını istemiyor. İşverenler sosyal sigorta primlerinin yüksekliğiyle başa çıkamıyor. Dolayısıyla tarımda çalışacak kişiler ya kayıt dışına ya da tarım dışı sektörlere kayıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çandır, “Ancak tarlasını, bahçesini, ağırını ve kümesini bırakıp kente giden bir daha dönmüyor. Ve bu durumun etkileri daha yıkıcı oluyor” diye konuştu.

‘BATI AKDENİZ SEBZE AMBARI’

Öte yandan Çandır, Antalya’da yaklaşık 3.5 milyon dekarlık alanda tarım yapıldığını, tarım alanlarının yüzde 29'unun Demre, Elmalı, Finike, Kaş ve Kumluca ilçelerinin yer aldığı Batı Akdeniz'de gerçekleştiği bilgisini verdi.

Çandır, şöyle devam etti:

“Bu 5 ilçemiz, toplam tarım alanlarımızın yüzde 9'una denk gelen örtü altı tarım alanlarımızın 4'te 1'ine, çiftçi sayımızın 3’te 1’ine, sebze üretimimizin yüzde 33'üne, meyve üretimimizin yüzde 40’ına, örtü altında ürettiğimiz ilk üç ürünümüze baktığımızda ise domates üretimimizin yüzde 40’ına, biber üretimimizin yarısına ve hıyar üretimimizin yüzde 25’ine yani 16 milyar TL'nin üzerindeki bitkisel üretim değerimizin ise yarısına sahip.

İşte böyle bir üretim değerine sahip bu beş ilçemizdeki çiftçiler ortalamanın üzerinde bir bilgi düzeyine sahiptirler ve işlerinin de ehlidirler.”

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