SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ‘2021’in kadınları’nı açıkladı

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 690 kadının katılımıyla düzenlediği anket aracılığıyla '2021'in kadınları'nı belirledi. İşte listede yer alan kadınlar...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde kadın hareketinin geniş katılımıyla belirlenen ‘SES Yılın Kadınları 2021’ ödüllerini Pera Müzesi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Buna göre, 2021’in ‘ses getiren’ kadınları arasında; İkizdere direnişinin öncüsü kadınlar adına Ayşe Albayrak, Taliban’a karşı direnen tüm Afgan kadınlar, Paris’in ilk kadın belediye başkanı seçilen Anne Hidalgo, BioNTech’in kurucularından Dr. Özlem Türeci, A Milli Kadın Voleybol Takımı adına Eda Erdem, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu Busenaz Sürmeneli, deneyimli gazeteci, aynı zamanda gazetemizin de yazarı olan Çiğdem Toker yer aldı.

URFA’DAN POLONYA VE AFRİKA’YA FARKLI HİKÂYELER

Ayrıca, Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı Dilek Demir, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) adına Hülya Gülbahar, Boğaziçi direnişi adına Boğaziçili kadın öğrenciler, “Burada aşk var, umut var” diye haykırarak polislerin önünde yürümesiyle geçen yılın simge isimlerinden biri hâline gelen Alman şarkıcı ve söz yazarı Liana Georgi de ödül alanlar arasında yer aldı.

Diğer ödül alan kadınlar ise şöyle sıralandı:

• Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar

• 2021’de Dünya Ticaret Örgütü'nün tarihindeki ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Ngozi Okonjo-Iweala

• Uzun yıllar kent yoksulluğu ve insan hakları alanında yaptığı saha araştırmalarıyla gazetecilik faaliyeti yürüten Hacer Foggo

• Kadın cinayetlerine karşı sesiyle sanat dünyasında önemli bir farkındalık yaratan Ezgi Mola

• Beyaz Çarşamba Hareketi adına Masih Alinejad

• Urfa Adliyesi önünde başlattığı “Adalet Nöbeti”ni aylardır devam ettiren Emine Şenyaşar

• Jeff Bezos'la boşanmasının ardından aldığı tazminatla dünyanın en zengin kadınlarından biri olan MacKenzie Scott

• Şili'de feminist anayasa mücadelesi veren kadınlar adına Elisa Loncón Antileo

• Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz

• Polonya kadın hareketi adına Women’s Rights Center.

690 KADININ CEVAPLARIYLA BELİRLENDİ

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, kimin ödül alacaklarını Türkiye’deki kadınların onayına sunduklarını ve ankete cevap veren 690 kadının cevaplarıyla liste oluşturduklarını anlattı.

“21'inci yüzyılın 21'inci yılında, yüzlerce kadın arasından 21 tanesini ‘Ses Yılın Kadınları' olarak seçelim ve onlara geniş kamuoyu önünde teşekkürlerimizi dile getirelim istedik” diyen Onanç, “Duruşuyla örnek olmuş, başarılarıyla kadınlara ilham vermiş veya sistematik baskılara direnerek dayanışmaya katkı sunmuş Türkiye ve dünyadan kadınları belirledik” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Sanayi devlerinde kadının adı yok

İlginizi Çekebilir Nureddin Nebati iş kadınlarıyla buluştu