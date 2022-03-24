Sigara ve alkolde sahtecilik artıyor

Son dönemde alkol ürünleri ve sigaraya art arda yapılan zamlar nedeniyle piyasaya sürülen kaçak ve sahte ürünler katlanarak arttı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Bire bir kopya ürünlerin arttığını ve bunların halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, vatandaşın gerçek ürünleri tüketecek halinin kalmadığını belirtti. Bilinen marka sigaraların 27.5 TL'ye çıktığını ifade eden Aybaş, “Bu zamların kaçağı daha da artıracağı kesin. 2 bira, bir sigara ve cips 100 TL. Vatandaş alamıyor ve kaçağa yöneliyor. Sağlığı düşünmüyorlar bir süre sonra” dedi.

Sahte ürün işinin endüstrileştiğini vurgulayan Aybaş, alkol şişelerinin ve sigara paketlerinin bire bir kopyalarının üretildiğini kaydetti. Devletin kaçakçılarla mücadelede zayıf kaldığını anlatan Aybaş, vergisini ödeyen tekel bayi ve işletmelere ise ağır cezalar kesildiğini hatırlattı.

ORTA SINIF YOK EDİLDİ

Ramazan ayında da sigara ve alkole zam beklediklerini anlatan Aybaş, “Ete de zam geldi. Daha önce seküler yaşama müdahale ediliyordu, şimdi orta sınıfı yok ettiler” diye konuştu.

Vergi artışlarıyla kaçak tüketim teşvik ediliyor

Finans ve Ceza Hukuku Uzmanı Avukat Hakan Yazıcı, aşırı vergi artışının insanları kaçak ürün tüketimine teşvik ettiğini, kamunun da tersine vergi kaybına uğradığını belirtti. Yazıcı, “Hem halk sağlığını tehlikeye atıp, hem de vergi gelirlerinin azalmasındansa; halkın alım gücü ve ülkenin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurup vergilerin makul seviyelere düşürülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.