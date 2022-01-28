Tarım ürünleri ihracatında bir ilk: Azerbaycan da yasak getirdi

Son iki ayda Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği nar, biber, portakal ve üzüme getirdiği yasaktan sonra bir yasak da Azerbaycan'dan geldi. Artvin'den gönderilen 64 ton taze biberde bitkisel hastalık tespit eden Azerbaycan, bundan sonra Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ihraç ürünlere verdiği bitki sağlık sertifikasını kabul etmeyecek.

Gamze BAL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin ihraç ettiği yaş sebze ve meyveleri pestisit kalıntısı tespit ettiği için geri gönderen ülkelere Azerbaycan da eklendi.

Sozcu.com.tr olarak yaş sebze meyve sektör temsilcileri ile ihracatçı firmalardan aldığımız bilgiye göre Azerbaycan, ülke genelinde üretilip çıkış noktası olarak da Artvin’den gönderilen 64 ton taze biberde bitkisel hastalık tespit etti.

Bunun üzerine Türkiye’den ithal edeceği biber, domates, patlıcan, tohum, fide ve meyve ürünlerine yeni şartlar koyduğunu öğrendiğimiz Azerbaycan, bundan sonra Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ihraç ürünlere verdiği bitki sağlık sertifikasını kabul etmeyecek.

Ürünlerin temin edildiği bölge illerindeki Zirai Karantina veya Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden, bunun mümkün olmaması halinde gümrüklemenin yapıldığı illerde bulunan Zirai Karantina veya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden analiz karşılığında alınacak bitki sağlık sertifikası ile ihracat yapılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN YENİ ANALİZ ŞARTI

İhracatçı firmalardan aldığımız bir diğer bilgiye göre ise, Azerbaycan’a ihracatta yaşanan bu sorun sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni bir önlem aldı.

Bu ülkeye ihraç edilecek yaş sebze ve meyvelerde yeni sorunlar yaşanmaması için ürünlerin tümüne analiz şartı konulduğu belirtildi.

Bundan önce ihraç edilen yaş sebze ve meyve arasında yalnızca örnekleme yöntemiyle birkaç TIR’daki ürünler analize tabi tutuluyordu.

AZERBAYCAN İLE İLK KEZ YAŞANIYOR

İhracatçıların aktardığına göre Rusya ile pestisit kalıntıları nedeniyle sorunlar yaşamaya alışkın Türkiye, bu sorunu Azerbaycan ile ilk defa yaşamış oldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ülke geneli verilerine göre Azerbaycan, 2020-2021 aralığında Türkiye’nin narenciye ihracatının yaptığı ilk 20 ülke arasında 16. sırada yer alıyor.

Azerbaycan’a yapılan narenciye ithalatı 2021’de 2020’ye kıyasla miktarda yüzde 61, değerde yüzde 33 artmıştı.

RUSYA’DAN YENİ YASAK

Öte yandan, Türkiye’den ithal ettiği yaş sebze ve meyve ürünlerini çoğunlukla ya geri gönderen ya da ithalatı ürün bazında tamamen yasaklayan Rusya ise, şimdi de greyfurta firma bazında yasak getirmeye hazırlanıyor.

2021 Kasım’da Türkiye’den nar ve biber ithalatını yasaklamış, bu ürünlere daha sonra üzüm ve portakalı da eklemişti.

Akdeniz ve Doğu Karandeniz’deki ihracatçı firmaların aktardığına göre, şu an Rusya’ya yalnızca mandalina ve limon ihracatı yapılabiliyor.

Normal şartlarda bu dönemde tüm narenciye ürünlerinin ihracatının yapılması gerektiğine dikkat çeken ihracatçılar, Rusya’nın yeni bir yasaklamaya daha gittiği bilgisini verdi.

Buna göre Rusya, Türkiye’den ithal edeceği greyfurta da firma bazında yasaklama getirdi.

İhracatçılar, sürekli bu sorunların yaşanmamasından dolayı ürünlerdeki pestisit kalıntılarına veya bitkisel hastalık olup olmadığına üretim aşamasında yapılacak ve sonrasında da devam ettirilecek denetimlerle sağlanmasını talep ediyor.

İlginizi Çekebilir Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını yasakladı

İlginizi Çekebilir Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor