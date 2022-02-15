Ücretli çalışan sayısı aralıkta azaldı

Ücretli çalışan sayısı Aralık 2021 döneminde önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Kasımda 13 milyon 837 bin 408 olan ücretli çalışan sayısı aralıkta 13 milyon 787 bin 159 kişiye düştü. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,4 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında önceki aya göre azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmamış istatistiklere göre, bir önceki ay, 13 milyon 837 bin 408 olan ücretli çalışan sayısı 2021 yılı Aralık ayında 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.

Buna göre aralıkta ücretli çalışan sayısı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Aralık 2021 tarihindeki çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 718 bin 151 kişi olarak kaydedilmişti.

ALT SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYILARI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkisinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

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