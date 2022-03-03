Tarım ürünleri Ukrayna’dan sertifikasız gelebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmi sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla “Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılması gereken resmi kontroller

MADDE 1- Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriterleri tarafından yeniden düzenlemeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz. Resmi kontroller, Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülür.

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