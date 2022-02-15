Tarımda üretici enflasyonunda yeni zirve

TÜİK verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) 2022 Ocak'ta rekor tazeledi. 2021 Aralık'ta aylık yüzde 12.51, yıllık yüzde 36.39 artarak rekor kıran Tarım-ÜFE, 2022 Ocak'ta ise aylık yüzde 14.83, yıllık yüzde 52 yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni (Tarım-ÜFE) açıkladı.

2021 Aralık ayında aylık yüzde 12.51, yıllık yüzde 36.39 artarak rekor kıran Tarım-ÜFE, 2022 Ocak’ta ise aylık yüzde 14.83, yıllık yüzde 52 yükseldi.

Buna göre, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 14,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,55 artış gerçekleşti.

ÜRÜNLERİN TARLADAN ÇIKIŞ FİYATINDA CİDDİ ARTIŞ

Ürünlerin tarladan çıkış fiyatlarındaki aylık artışlar dikkat çekti.

Buna göre, 2022 Ocak’ta patlıcanın üretim maliyeti aylık yüzde 84,27 yükseldi. Bu ürünü yüzde 67,68 ile dolmalık biber, yüzde 54,91 ile domates, yüzde 51,94 ile hıyar, yüzde 40 ile de limon izledi.

YILLIK ARTIŞ EN FAZLA LİFLİ BİTKİLER VE TAHILDA

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile çeltik oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 0,32 ile yağlı meyveler oldu.

İlginizi Çekebilir Çiftçiyi bekleyen tehlike: Batık krediler ve ipoteklerde artış beklentisi

İlginizi Çekebilir Tarımda vahim tablo: 4 milyon hektarlık tarım arazisi ipotek altında