Türkiye gazda bıçak sırtında

Azerbaycan ile anlaşma yenilemeyen, Rusya’dan alabileceği kadar gazı alamayan Türkiye, İran’daki sorun ile tarihi bir gaz krizi yaşıyor. Necdet Pamir riskleri sıralaya-rak, “Bıçak sırtında gidiyoruz” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'nin doğalgaz krizinde ‘bıçak sırtında' olduğunu söyleyen enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, gaz ithalatı için yapılan anlaşmalarda bir dizi hata yapıldığını ve ülkenin gaz tedariğinin çok riskli bir duruma düşürüldüğünü anlattı. Tuz Gölü deposunun boşaldığını, Silivri'de ise 1.2 milyar metreküp gaz kaldığını söyledi. Pamir, “Ne kadar gazın kaldığı da önemli değil, sizin o depodan günlük çekebileceğiniz gaz miktarı belli. Bıçak sırtındayız” dedi.

ÖZELLEŞTİRME MERAKI

Necdet Pamir, Türk Akım'da sıkıntının 4 şirkete kontrat devri yapılmasından kaynaklandığını anlatarak, “Batı Hattı kontratlarının şirketlere devri sonrası bu şirketlerden bir bölümü Gazprom'a yükümlülüklerini yerine getiremeyince Rusya'dan günlük 47 milyon metreküp yerine topu topu 12 milyon metreküp gaz alabilir hale geldik. Bu tamamen yanlış yönetimden, özelleştirme hevesinden, bu stratejik sektörü devretmekten kaynaklanıyor” açıklaması yaptı.

Bu eksiğin düzeltilmesi için atılan adımın da yanlış olduğunu, söz konusu 4 firma üzerindeki kontratların ihaleye çıkarılması yerine BOTAŞ'ın bu sözleşmeleri devralması gerektiğini vurgulayan Pamir, “Rusya'dan alınabilecek gaz alınamıyor. Azerbaycan ile anlaşmayı kısmen ve spot olarak yenilediler. 19.1 milyon metreküp yerine 7 milyon metreküp gelebiliyor. İran'dan gaz gelmiyor. Böyle bir ortamda yarın LNG terminallerinde hava koşulları nedeniyle bir sıkıntı olursa sisteme bugünden de az gaz verilebilir” uyarısı yaptı.

BOTAŞ İran'dan LNG almaya çalışıyor

BOTAŞ ikili görüşmelerle İran'dan LNG kargosu almaya çalışıyor. Bloomberg'in haberine göre, BOTAŞ, İran'daki gaz kesintisi sonrasında LNG almak için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. İran'dan gelecek kargonun teslimatının şubat ayının ilk yarısında gerçekleşebileceği iddia edildi. Yetkililer, perşembe günkü kesintiden bu yana İran'dan gaz akışının devam etmediğini belirtti.

Depodaki gazı tüketmişler

Necdet Pamir Tuz Gölü'ndeki depodaki gazın tüketildiğini, 150 milyon metreküp gaz kaldığını söyledi. Bu depodan önceden günlük 25-30 milyon metreküp gaz çekilirken şimdi bu miktarın 5 milyon metreküpe kadar düşürüldüğünü belirten Pamir, “Orada depo olması hiçbir şey ifade etmiyor ki, siz bunu gereken zaman için dolu tutmamışsınız. Tepeden tırnağa hata var” dedi. Pamir, depolardaki gaz miktarının karartıldığını, duyumlara göre Silivri'deki depoda 1.2 milyar metreküp gaz kaldığını ancak bu gazın da ancak günlük 15 milyon metreküp çekilebildiğini belirtti.