Türkiye’de enflasyon OECD ortalamasının yaklaşık 6 katı

OECD verilerine göre 2021 yılının enflasyon oranlarında üye ülkeler arasında Türkiye başı çekti. Aralık 2021'de OECD bölgesinde yıllık enflasyon 6,05 olarak gerçekleşirken Türkiye'de yüzde 36 olmuştu. Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de ocak ayı enflasyonu yüzde 48'i aştı. OECD enflasyonunda enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün üye ülkelerin enflasyon rakamlarına ilişkin verileri paylaştı.

OECD bölgesindeki enflasyon Aralık 2021’de yıllık yüzde 6,6’ya yükseldi ve Temmuz 1991’den bu yana en yüksek oranına ulaştı. OECD bölgelerindeki enflasyon kasım ayında yüzde 5,9, Aralık 2020’de ise yüzde 1,2 olarak ölçülmüştü.

TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIK 6 KATI

OECD ülkelerindeki enflasyonun yükselmesinde Türkiye’deki büyük enflasyon artışı başrol oynadı. Avrupa ve ABD’de yükselen enflasyon da artışta etili oldu. 2021 sonunda Türkiye’deki enflasyon OECD enflasyonunun 6 katına yaklaştı.

Türkiye’de aralık ayı enflasyonu yüzde 36,08 olarak kaydedilmişti. Bugün açıklanan verilere göre ocak ayı enflasyonu ise yüzde 48,69 oldu.

ENERJİ FİYATLARINDA SON 40 YILIN EN BÜYÜK ARTIŞI

OECD genelindeki enflasyon artışında en büyük pay enerji fiyatlarında oldu. Aralık 2021’de OECD bölgesinde enerji fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 arttı.

Aralık 2020’de enerji fiyatlarının 2019’a göre artışı yüzde 4,2 olarak ölçülmüştü. Enerji fiyatlarında OECD bölgesinde 1981’den bu yana görülen en büyük artış gerçekleşti. OECD bölgesinin gıda enflasyonu ise yüzde 6,8’e yükseldi.

12 aylık ortalamalara göre enflasyon OECD bölgesinde yüzde 4 olarak gerçekleşirken bu oran 2000 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış olarak kaydedildi.

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