Vanaları kısan Rusya gaz krizini körüklüyor

Kış aylarında stokların tükenmesiyle Avrupa’da doğalgaz en kıymetli enerji kaynaklarından biri oldu. Fiyatların hızla artması ise enerji stoku yüksek ülkeleri avantajlı hale getiriyor.

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Dünya yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya. Tırmanan Rusya-Ukrayna krizi fiyatları her gün yeni bir seviyeye taşıyor. Avrupa'da doğalgaz stokları tükenmek üzereyken, enerji fiyatları da rekor kırıyor. Rusya'nın muslukları kısması krizi iyice körüklüyor. Özellikle artan kış şartları hem hükümetleri hem de dar gelirli vatandaşları zorluyor. Enerji rezervi yüksek olan ülkeler ise gelirlerini artırıyor. Bu yüzden yüksek doğalgaz ve petrol rezervi olan ülkeler daha avantajlı konuma geçiyor. Hatta başta Rusya olmak üzere enerji zengini ülkeler bu kaynakları baskı aracı olarak da kullanıyor.

ORTADOĞU LİDER

Doğalgaz rezervlerinin 79.1 trilyon metreküpü (%40.9) Ortadoğu ülkelerinde, 62.2 trilyon metreküpü (%32.1) Avrupa ve Asya ülkelerinde, 33.1 trilyon metreküpü (%17.1) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde, yaklaşık 30 trilyon metreküplük kısım ise ABD ve diğer ülkelerde dağınık bir şekilde bulunuyor. 2019 yılında kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 47.80 trilyon metreküple Rusya olurken onu 33.80 trilyon metreküplük doğalgaz rezerviyle İran, 23.86 trilyon metreküple Katar ve 13.44 trilyon metreküplük rezerviyle ABD izledi.

Avrupa'da ‘doğalgaz' sancısı

Rusya ile artan gerilim hem enerji fiyatlarına hem de stoklara olumsuz yansıyor. Avrupa’nın doğalgaz depolarında geçen yıl ocak sonu itibarıyla 60 milyar metreküp gaz bulunuyordu ve doluluk oranı yüzde 52 seviyesindeydi. Bu yılın aynı döneminde doluluk yüzde 37.5’e geriledi. Miktar da 18 milyar metreküp azalarak 42 milyar metreküpe geriledi. Avrupa’da deposunda en fazla doğalgaz bulunan ülke 10 milyar metreküple (yüzde 47) İtalya oldu. İtalya’yı 8,7 milyar metreküple (yüzde 35) Almanya, 4,4 milyar metreküple (yüzde 33) Fransa izledi.