Yaptırımlara odaklanan piyasalar tetikte

Rusya'ya yaptırım bombardımanı henüz bir şok etkisi yaratmadı. Ancak krizin her an boyut değiştirme ihtimaline karşın piyasalar tetikte bekliyor.

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Rusya'nın, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini birer ayrı devlet olarak tanıması sonrasında sarsılan küresel piyasalar dün kayıplarının büyük kısmını sildi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın adımını ‘işgalin başlangıcı' olarak nitelendirdi ve yaptırımların ‘ilk dalgasını' önceki gün ilan etti. Ancak Biden'ın yaptırım açıklamaları tahmin edilenden daha yumuşak bulundu ve piyasalarda bir şok etkisi yaratmadı. Aksine haber akışında daha kötü bir gidişat olmaması düşüşleri durdurdu ancak krizin her an boyut değiştirme ihtimaline karşın piyasalar tetikte bekliyor.

Gerilimin savaşla sonuçlanmayacağı beklentileriyle ABD ve Rus borsalarında satışlar yavaşlarken, güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talep de kısmen hafifledi. Öte yandan, yüksek emtia fiyatlarında ise ciddi bir düşüş görülmedi. Önceki gün 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı, dün krizi izleyerek 1.900 dolar üzerinde tutunmaya çabaladı.

TL NEGATİF AYRIŞTI

Gelişen ülke para birimlerinden Ruble, gelişmelerin ana oyuncusu olduğu için bu hafta %2.5 üzerinde geriledi. TL ise bu hafta rubleden sonra en çok düşüş yaşayan para birimi olarak negatif ayrışıyor. Bu hafta %1.4 yükselen doların sakin seyri bozuldu. Risklerin yükseldiği dönemlerde TL'nin en çok düşenlerden olması kırılganlığının ne kadar yüksek olduğunun da ispatı. Dolar dün 13.7640 liradan başladığı günü 13.8500 liradan tamamladı.

Moody's: Parasal sıkılaşma karmaşık hale gelir

Rusya-Ukrayna geriliminin artması ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilerini de karmaşık hale getirdi. Moody’s ekonomistleri petroldeki gidişatın Fed’in kararlarında belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Moody's Analytics Şef Ekonomisti Mark Zandi petroldeki yükselişin önemli olduğunu belirterek “Gerilim nedeniyle petrol yükseldi. Eğer bu yükseliş devam ederse halihazırda yüzde 7.5 olan yıllık enflasyona etkisi 0.5 puan olur. Bu gerilim Fed’in enflasyonu dizginleme ve tam istihdama geri dönme çabalarını karmaşık hale getirecek” dedi.

Petrol fiyatları 100 dolar sınırında

– 2014 yılının eylül ayından bu yana ilk kez 99 doları aşan brent petrolün varil fiyatında Rusya’ya yönelik yaptırımların ardından hafif bir çekilme oldu. Petrol dün en yüksek 98.71 doları gördü. Fiyatlarda bu ay jeopolitik riskler etkili oluyor, fakat ana senaryoda yüksek talep ve düşük arz temel sorun olmaya devam ediyor.