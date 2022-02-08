Yenilebilir böcekler gıda kıtlığına alternatif olabilir

Dünyada yenilebilir böcek ticareti 55 milyon dolarlık bir pazarı oluşturuyor. Biyoteknolojik çalışmalar için gelecekteki en büyük kaynağın böcekler olacağı öngörülüyor. Doç. Dr. Davut Ümit Şirin, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için alternatif olarak 'yenilebilir böcekleri' göstererek, "Günümüzde yaklaşık 2 milyar insan böceklerle besleniyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Davut Şirin, böceklerin doğanın en kalabalık canlı grubu olduğunu belirtti.

Bir milyondan fazla türü ile tanımlanmış tüm canlı türlerinin neredeyse yarıdan fazlasının böcek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şirin, şunları söyledi:

BİYOKÜTLENİN YÜZDE 90’I BÖCEK

– Böcek bilimciler henüz keşfedilmemiş olanlarla birlikte gezegenin yaklaşık sekiz milyon böcek türüne ev sahipliği yaptığını tahmin ediyor. Üstelik bu hayvanlar yaşadıkları ortamlarda çoğu zaman milyonlar ve hatta milyarlarla ifade edilen birey sayıları ile çok büyük bir biyokütleye sahipler. Toplam hayvansal biyokütlenin yaklaşık yüzde 90'ı böcek.

İNSAN YAŞAMINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKLAR

– Deniz dipleri dışında su ya da karadaki yaşam zincirinin en büyük halkasını oluşturan bu hayvanların insan yaşamı üzerine olumlu ya da olumsuz pek çok etkisi var şüphesiz. Bal arısı ve ipek böceği gibi yararlı olanlar ya da milyarlarca dolarlık kayba neden olan tarım zararlıları ve sivrisinekler gibi hastalık taşıyanlar hemen herkesin ilk aklına gelenler oluyor. Oysa ki doğanın hâkim canlı grubu olan böceklerin on binlerce türünün yaşamımızda izleri var ve yakın gelecekte bu hayvanların insan yaşamında çok daha önemli rolleri olacağı kesin.

GIDA ÜRETİMİNİN YÜZDE 60 ARTIRILMASI LAZIM

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için dünya gıda üretiminin yüzde 60 artırılması gerekeceği uyarısını hatırlatan Doç. Dr. Şirin, tarımsal ve hayvansal üretimin dünya genelindeki yetersizliği, küresel ısınma, okyanus kaynakları ve su kıtlığı gibi sorunların alternatiflerin üretilmesi zorunluluğunu beraberinde getireceğini söyledi.

İKİ MİLYAR İNSAN BÖCEKLE BESLENİYOR

Bu alternatiflerden birisinin ‘yenilebilir böcekler' olduğunu belirten Doç. Dr. Şirin, şunları ifade etti:

– Bugün yaklaşık iki bin böcek türü zengin protein, vitamin ve mineral içerikleri ile ‘yenilebilir' olarak kabul ediliyor. Böceklerin gıda kaynağı olarak görülmesi yeni bir durum değil. Günümüzde yaklaşık iki milyar insan böceklerle besleniyor.

ÜRETİMİ DAHA PRATİK

– Farklı toplumlarda var olan bu beslenme alışkanlığının gıda krizine çözüm olarak düşünülmesi ve yenilebilir böcek yetiştiriciliğinin hızla büyüyen bir sektör olması hiç de şaşırtıcı değil. Böceklerin hayvansal protein kaynağı olarak üretilen çiftlik hayvanlarına göre çok daha düşük maliyetle ve daha pratik şekilde üretilebilmeleri önemli bir avantaj.

55 MİLYON DOLAR PAZAR

– Bizim toplumumuz gibi kültürel özellikleri nedeniyle böceği besin olarak tercih etmeyecek olan toplumlar için ise yenilebilir böcekler iyi bir ihracat ürünü olabilir. 2017 yılı verilerine göre dünyada yenilebilir böcek ticareti 55 milyon dolarlık bir pazarı oluşturuyor.