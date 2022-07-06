Yılın ilk 6 ayında en az 842 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi, haziran ayında 187 emekçinin daha iş cinayetlerine kurban gittiğini açıkladı. Böylece yılın ilk 6 ayında en az 842 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk 6 ayına ilişkin iş cinayetleri rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta 120, şubatta 109, martta 121, nisanda 129 ve mayısta da 176 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıklayan İSİG, haziran ayına ise 187 emekçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2022’nin ilk 6 ayında (181 günde) en az 842 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

TARIM VE İNŞAATTAKİ HAREKETLENME ETKİLİ OLDU

İSİG Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, iş cinayetlerinin mayıs-haziran ayları itibarıyla artışa geçtiği, bunun temel nedeninin de, yaz aylarının başlamasıyla birlikte tarım ve inşaat sektöründeki hareketlenme olduğu belirtildi.

“Bu iki işkolu çalışma koşullarının en kötü ve örgütlenme oranının çok düşük olduğu alanlar” denilen açıklamada “Tüm iş cinayetleri içinde ölüm oranı olarak inşaatlar yüzde 19’a, tarım yüzde 17’e çıktı” denildi.

Diğer yandan sanayi işkollarındaki ölüm oranının da yükselerek yüzde 36'ya ulaştığı kaydedildi. Özellikle metal, enerji, maden, taşımacılık, tersane/gemi işkollarındaki ölümlerin öne çıktığı ifade edildi.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAATTA

2022’nin ilk 6 ayında iş cinayetlerinin işkollarına bakıldığında, en çok ölümün 165 işçi ile inşaat, yol işkolunda olduğu görüldü.

Bunu 144 emekçi ile tarım, orman işkolu, 98 işçi ile taşımacılık işkolu, 58 emekçi ile ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu izledi.

2022 yılının ilk 6 ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle oldu: Trafik, servis kazası nedeniyle 165 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 155 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 128 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 100 işçi; intihar nedeniyle 46 işçi; Covid-19 nedeniyle 42 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 41 işçi.

22’Sİ ÇOCUK İŞÇİ

2022 yılının ilk 6 ayında hayatını kaybeden emekçilerden 14 yaş ve altı 5 çocuk işçinin olduğu belirtildi.

Bu dönemde 15-17 yaş arası 17 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 116 işçi, 28-50 yaş arası 416 işçi, 51-64 yaş arası 183 işçi, 65 yaş ve üstü 58 işçi, yaşı bilinmeyen 47 işçi hayatını kaybetti.

Öte yandan, 2022 yılının ilk 6 ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında ise, 53’ünün kadın işçi ve 789’unun ise erkek işçi olduğu belirtildi.

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