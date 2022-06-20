Yoksula ‘Askıda kiralık daire’

Yüksek ev kiraları nedeniyle dar gelirlilerin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Emlak Müşaviri Taşçı, çare olarak ‘askıda kiralık ev’ önerisi getirdi.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik kriz derinleştikçe askıya yeni yeni ihtiyaçlar ekleniyor. Askıda simit, askıda ekmek ve askıda fatura uygulamalarından sonra şimdi de yüksek artışları karşılamayan kesim için ‘askıda kiralık daire' önerisi geldi. Emlak Müşaviri Salim Taşçı, dar gelirlilerin ev kiralama imkanının tamamen bittiğini belirterek yoksullara yönelik olarak ülke genelinde ‘askıda kiralık daire' uygulamasının acilen başlatılması gerektiğini söyledi.

YOKSULLAR, İŞSİZLER, EMEKLİLER

Hayırseverlerin yardımı ve devlet katkısıyla binlerce çaresiz ailenin sokağa düşmekten kurtarılabileceğini belirten Taşçı, askıda kiralık daire hakkından öncelikli olarak resmi kayıtlı yoksullar, işsizler, emekliler ile yaşlılık aylığı alanlar olmak üzere toplumun en yoksul kesimlerinin yararlandırılabileceğini kaydetti. Markalı firmaların inşa ettiği konutların üst gelir gruplarına hitap ettiğini, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Bankası'nın da lüks konut yapımına ağırlık verdiğini belirten Taşçı, önerisini şöyle anlattı:

‘ASKIDA DAİRE' FONU

“Belediyelerle valilikler ‘askıda daire var' hesabı açıp bir fon oluştururlar. Hayırseverlerin bağışları fonun temel kaynağı olur. Bu sistem tüm illerde yaygınlaştırılır. Ayrıca kamu ihalelerinde ‘askıda ev' için firmalardan para toplanıp fona aktarılır. Devlet de sosyal kaynaklarından bu fona destek sağlar. Kaynak ölçüsünde uygun konutların kirası karşılanır, yoksul ve çaresiz aileler bu konutlardan kira ödemeden ya da bir miktarını karşılayarak otururlar.”

Kenar semt ve ilçelere akın var

Salim Taşçı, kiralık konut piyasasında dramatik bir sürecin yaşandığını, birçok ailenin uygun kiralık ev bulma umudunun tükendiğini söyledi. Taşçı, “10 yıllık kira müddetini dolduran memur, dar gelirli kapı dışarı ediliyor. Tahliyeler patladı. Merkezi semtlerde oturanlara göç yolu gözüktü. Kenar semtlere, hatta şehirler merkezlerine yakın ilçelere akın başladı. Kenar semtlerde bile 1.500 liraya kiralık ev bulmak imkansızlaştı” dedi.

Askıda kiralık daire bu kesimlere verilebilir

1 – Belediye ve valiliklerce tespit edilmiş yoksullar

2 – İşsizler

3 – Çocuklu asgari ücretli işçiler

4 – Emekli aylığı düşük aileler

5 – Tek geliri yaşlılık aylığı olanlar