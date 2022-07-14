Mehmet Cengiz’in kardeşi dağı oydu, villayı koydu

Bodrum Yalıkavak sakinleri bir süredir Karakuzu mevkiinde yükselen Kazım Cengiz'e ait villayı konuşuyor. İnşaat aşaması sırasında belediye vatandaşların "Her şey imar planına ve mevzuata uygun mu" sorusunu yanıtsız bırakmıştı. İşte görenlerin dönüp bir daha baktığı o villa...

İsmail ŞAHİN

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AKP iktidarında kamudan aldığı havalimanı, karayolu, metro, demiryolu, tünel, liman, HES, baraj, maden, nükleer santral ve inşaat ihaleleriyle dikkat çeken Mehmet Cengiz son dönemde Sedat Peker’in iddiaları ve Bodrum Cennet Koyu’nda hayata geçireceği gayrimenkul projesiyle gündemde…

SÖZCÜ’nün Cengiz’in, Bulgari ile el sıkıştığı ve yaklaşık 100 villa ile otelden oluşan projeye başlayacağını hafta başında duyurmasının ardından Bodrum, Cengiz’i konuşuyor.

CENGİZ BODRUM’DA TATİLDE

Hali hazırda Bodrum Cennet Koyu’nda tatilde olduğu öğrenilen Mehmet Cengiz’in kardeşi Kazım Cengiz ise abisinden önce davranıp Bodrum’a yerleşti.

Kazım Cengiz’in Bodrum Yalıkavak Karakuzu mevkiinde satın aldığı 8 bin 568 metrekarelik arazide inşa ettirdiği villa görenleri hayrete düşürüyor.

Bölgenin en yüksek lokasyonunda Yalıkavak’a hakim bir konumda yükselen villa, devasa havuzu ve spor alanları ile dikkat çekiyor.

Yapımı iki yıl süren villanın inşaatı sürerken bölge sakinleri ve gazetecilerin projeyle ilgili olarak Bodrum Belediyesi’ne yönelttiği “Her şey imar planına ve mevzuata uygun mu” sorusu cevapsız kalmıştı.

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI MAHALLESİ

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinde biri olan Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde yapılaşma geçtiğimiz yıl mart ayında durduruldu. Milyon dolarlık projelerin olduğu, özellikle jet sosyetenin mekanı olarak bilinen Yalıkavak Mahallesi’nde durdurulan yapılaşma Bodrum Belediyesi’ne mahkeme tarafından tebliğ edilmişti.

YAPILAŞMA DURDURULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, Muğla 2. İdare Mahkemesine suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlık aleyhine açılan davada mahkeme 2015 yılının ekim ayında ‘dava konusu işlemin iptaline' karar vermişti. Bu kararın ardından Aralık ayında Yalıkavak’ın 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planları da iptal edilmişti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar Danıştay’da bozulmuş ve iptal edilen 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000’lik planlar da tekrar yürürlüğe girmişti. Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine tekrar görülen dava geçtiğimiz yıl mart ayında sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Yalıkavak planları temyiz yolu açık olmak üzere tekrar iptal oldu.