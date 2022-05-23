Altın fiyatlarında yükseliş

Altın fiyatları, gerileyen doların destek sağlamasıyla yükselerek mayıs başından bu yana gördüğü en yüksek seviyelere ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, gerileyen doların altına destek sağlamasıyla bir haftadan uzun sürenin zirve seviyesini gördü, ancak ABD’nin Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler kazanımları sınırladı.

Ayrıca küresel borsalarda devam eden satış baskısı nedeniyle yatırımcılar değerli metallere yöneldi. Altın ve gümüş, bir aylık sürekli düşüşün ardından artış kaydetti. Bununla birlikte doların zirve seviyelerinden geri çekilmesi de altındaki yükselişi destekledi.

Doların diğer para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi de geriledi ve mayıs başında gördüğü 20 yılın zirvesinin yaklaşık yüzde 2 altında seyretti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımları ve bilanço indirimleri, altının yükseliş eğilimine karşı hala büyük bir direnç olmaya devam edecek.

ALTIN HANGİ GELİŞMELERDEN ETKİLENECEK?

Fed ve başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyona karşı para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmaya başlaması, doların ve hazine tahvillerinin getirilerini artırdığı için altın yatırımcısının satış eğilimine girmesine neden oluyor.

Ancak aynı faiz artışları ekonominin durgunluğa girebileceği endişesini de artırıyor. Altın ise ekonominin olası bir durgunluk riski ile karşı karşıya kalması durumunda yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülebiliyor.

Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş ve Çin’de devam eden corona virüsü kısıtlamalarının ekonomi üzerinde yarattığı riskler de altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkararak altın fiyatlarını destekliyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyat gün içerisinde 1860 dolar ile mayıs ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bununla birlikte gram altın da gün içinde 950 TL seviyesinin üzerini gördü.

Altın spot piyasada ons başına 1860 dolardan fiyatlanırken altın vadeli işlemleri 1858 dolardan işlem gördü. Gümüş ise önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 22 doların üstünde işlem gördü.

Kapalıçarşı’da gram altın 943 dolardan alıcı bulurken çeyrek altın 1542 TL alış ve 1562 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 183 TL alış ve 6 bin 234 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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