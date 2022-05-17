Bitcoin toparlanmaya çalışıyor: En kötü günler geride mi kaldı?

Kripto piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan krizin etkisi sürerken lider kripto para Bitcoin 30 bin dolarlık kritik seviyenin etrafında gezinmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin tarihinde ilk kez 7 hafta üst üste haftalık düşüş gerçekleştirirken en büyük düşüş Luna krizinin olduğu geçen hafta gerçekleşti.

Piyasa, geçtiğimiz hafta ABD nisan enflasyonunun yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde gelmesi ile TerraUSD (UST) ve LUNA krizi sebebiyle yaşanan düşüşlerin ardından toparlanmaya çalışıyor. Hafta içi 25 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, kritik seviye olan 30 bin dolar civarında.

PİYASADA SON DURUM

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin sabah saatlerinde yatay seyirle 30 bin 300 dolar seviyelerinde seyretti. İkinci en büyük kripto para Ethereum ise yüzde 3 yükselişle 2 bin 73 dolardan işlem gördü.

Bununla birlikte önde gelen kripto paralardan Cardano yüzde 1,2 yükselişle 0,57 dolardan, Solana ise yüzde 1,9 yükselişle 56,5 dolardan hareket ediyor.

TERRA’DAN KURTARMA PLANI

LUNA Vakfı sabit coin UST’yi yeniden 1 dolara sabitleyebilmek için geçen hafta rezervlerinden 80 bin 80 tane Bitcoin sattığını açıkladı. Buna rağmen UST bugün itibarıyla 0,13 dolara düştü. 7 Mayıs’ta vakfın elinde 80 bin 394 Bitcoin bulunurken şuanda vakfın 313 Bitcoin’i kaldı.

Bununla birlikte Terra ekosistemini kurtarmak için kurtarma yol haritası yayımlandı. Terra'nın kurucusu olan Do Kwon daha önce Terra blockchain ağının yeniden başlatılması için bir plan açıklamış olsa da bu plan işe yaramamıştı. Do Kwon şimdi yeni Terra canlandırma planını açıkladı.

Kwon Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada, Terra'yı LUNA dahil tüm ekosistemi çökerten algoritmik stablecoin olan Terra USD (UST) için yeni bir zincire dönüştürmeyi önerdi. Yeni zincir tamamen topluluğa ait olacak ve Kwon'un şirketi ve Terra'nın yaratıcısı olan Terraform Labs ik token ödemesinde fon almayacak.

‘EN KÖTÜSÜ GERİDE KALMIŞ OLABİLİR’

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ByBit Global Araştırma Müdürü Bestenaz Süllü, LUNA yakımı ve coin geri alımı açıklamasını beklediklerini ancak yeni bir yola girileceği ve coin yaratılacağı planı ile karşılaştıklarını belirtti. Süllü şu değerlendirmelerde bulundu:

“LUNA'nın yüzde 100 değer kaybetmesinin ardından herkesin sistem sorgusu yaptığı aşikâr. 2018 yılındaki Bitcoin düşüşünde de yine sisteme yönelik sorgular yapılmıştı ve sonrasında 2020 ile başlayan Bitcoin rallisi izlemiştik Bu nedenle en kötüsünün geride kalması olası fakat stablecoinlerin risklerine yönelik yasa yapıcıların verecekleri kanun tekliflerinin ne olacağını henüz bilmiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla ilgili endişeler, riskli yatırımlar olarak görülen kriptolarda satış dalgasını beraberinde getirdi. Sonrasında Terra topluluğuna ve bu topluluğa ait kripto paralar TerraUSD (UST) ve Luna’da gerçekleşen manipülasyonlar piyasada çok sert panik satışlarına neden oldu.

Sabit kripto para olması gereken UST’nin 1 dolarlık seviyesini kırması sonrası stabiliteyi korumak isteyen Luna’nın rezervlerini yakması panik satışlarıyla birleşince Luna 100 dolarlık seviyesinden sert düştü ve sıfıra yaklaştı.

Luna’daki kayıp yüzde 99,9 olurken Bitcoin, Ethereum ve pek çok altcoin geçen hafta içinde sert çakıldı. Bu süre içinde kripto paralarda hafta içi yaklaşık 250 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

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