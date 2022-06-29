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22 yaşındaki gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

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22 yaşındaki gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde babası İhsan Bakırcı’yı hacca yolcu etmek için köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi’nin taşmasıyla gözlerden kayboldu.

Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi’nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor.

UMUTLA BEKLİYORLAR

Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor. İHA

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