5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 genç tutuklandı

Ordu’da meydana gelen hırsızlık olayında çeşitli malzemelerin yanı sıra 5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, Kumru İlçesi Yemişken Mahallesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Ordu İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Ö.A. (22) ve F.D. (21) isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyon neticesinde şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet motorlu testere, 1 adet daire testere, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet büyük mutfak tüpü ve 5 kilogram ayçiçek yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. (İHA)