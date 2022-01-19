Adana’da 3.8 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adana’nın Ceyhan ilçesinde saat 08.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.6 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.





SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER