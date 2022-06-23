Akçakoca’da halk plajı işletmeleri kiraya verilecek
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan halk plajı işletmeleri, 3 yıl süre ile tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale Şartnamesi Akçakoca Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 250 TL karşılığında aynı adresten satın alması zorunludur.
İhale 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da Encümen Salonunda yapılacak.
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