Akdeniz depremini bildi… Naci Görür günler öncesinden uyarmış!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında bu sabah saat 04.07'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem öncesinde 7 Ocak'ta yaptığı paylaşımda depremin yaşandığı bölgedeki faylara dikkat çekmişti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem öncesinde 7 Ocak’ta sosyal medya hesabından “Alanya’da deprem olur mu?” sorusu üzerine yaptığı paylaşımda bölgedeki faylara dikkat çekmişti.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI…

Görür paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Alanya'da deprem olur mu diye çok soru var. Basitçe anlatayım: Antalya Körfezi bölgesi ve kuzeyi genellikle normal atımlı fay ve graben sistemleriyle karakterize edilir.

* Bu sistemler KB-GD, KD-GB ve K-G doğrultuludur. En belirgin iki sitem Akşehir ve Fethiye-Burdur Fay zonlarıdır.

* Bu sistemler doğrudan Alanya içinden geçmeseler bile deprem ürettiklerinde Alanya'yı etkilerler.

“DERİN VE BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR

*Buraya kadar anlattıklarım karada olan faylardır. Son 50-60 senede Alanya genellikle 5-6 mertebesinde depremlerden etkilenmiştir.

* Bir de denizde Alanya açıklarında Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu vardır. Bu zon derin ve büyük depremler üretebilir.

* Bu zondan kaynaklı depremler de Alanya'da tahribata neden olabilir.

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