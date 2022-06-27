AKOM’dan İstanbul için uyarı: Fırtına ve yağmur geliyor

AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yağışın etkili olacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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İBB'ye bağlı AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden (17:00) itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek saatte 15-45 km'ye kadar çıkması, beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Salı günü sabah 09.00 saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

HAFTA BOYU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında seyredecek. Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların Sarıyer, Eyüp, Beykoz, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.

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