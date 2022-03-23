AKP’li belediye mahkeme kararına rağmen çalışmaya devam etti!

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen deniz dolgusu kıyı düzenleme projesine çevrecilerin yaptığı itiraz üzerine mahkeme durdurma kararı verdi. Ancak, mahkemenin kararına uymayan AKP'li belediye, bölgede çalışmalara devam edince ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Rıhtım ile Melet Irmağı arasında kalan sahil kesiminde denizi doldurarak kıyı düzenleme çalışması yapmaya başladı. Ancak ORÇEV yönetimi projenin çevreye ve canlılara zarar vereceğini ileri sürerek Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme, bilirkişi tarafından hazırlanan raporu dikkate alarak telafisi güç zararlar oluşabileceğini belirtip, Kıyı Düzenleme ve Deniz Dolgusu projesi için itiraz yolu kapalı olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN BELEDİYE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen AKP’li Büyükşehir Belediyesi bölgede çalışmalara devam etti. Belediyenin mahkeme kararını uygulamadığını fotoğraflarla tespit eden ORÇEV yönetimi, belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak, AKP’li belediye yine çalışmalara devam edince, dernek ikinci kez belediyeden şikayetçi oldu.

“BİZE MAHKEME KARARINA UYACAKLARINI SÖYLEDİLER AMA UYMUYORLAR”

​

ORÇEV yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mahkeme kararını belediyeye bildirdik. Belediye Başkanı ve Daire Başkanlarıyla bir görüşme de yaptık. Bizlere mahkeme kararlara uyacaklarını ve çalışmaları durduracaklarını söylediler ancak sözünde durmuyorlar. Belediye yönetimi bildiğini okuyor ve mahkeme kararlarını hiçe sayıyor. Bu hukuksuzluk ve keyfilik kabul edilemez. Türk Milleti, adına karar veren mahkemeyi tanımayanlar suç işliyorlar. Bu konuda yargının da gereğini yapmasını bekliyoruz. Yerinde tespitlerimiz nedeniyle belgelerle ikinci kez suç duyurusu yaptık” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'liler istedi.... İYİ Partili vekil o ismi açıkladı