AKP’li belediyeyi mahkeme de durduramadı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası'na ait olan ancak CHP'li Atakum Belediyesi'nce kullanılan Yalı Kafe'yi alıp yerine 3 katlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmak için karar aldı. CHP'li Meclis üyeleri ve vatandaşlar bu kararı yargıya taşıdı. Mahkeme, yapılan imar planı değişikliğini iptal etti. Ancak, ihaleyi alan şirket bölgede ağaçları keserek çalışmaya başladı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun Atakum sahilinde bulunan ve daha önce uzun süre ilçe belediyesi tarafından sosyal tesis olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerinden sonra belediye AKP'den CHP'ye geçince arsa sahibi olan İller Bankası, tarafından satışa çıkarıldı.

Üstünde yeşil alan, 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı ve kafesi bulunan yaklaşık 5 bin 654 metrekarelik araziyi CHP’li Atakum Belediyesi satın almak için İller Bankası ile görüşme yaparken, banka araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi v Kitap Kafe yapmak üzere verdi.

2020 yılı Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yapılan imar değişikliği sonrasında alana Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe yapacaklarını ve sadece alanın yüzde 40’nın imara açıldığını söyledi. CHP’li Meclis üyeleri ise imar değişikliği kararını yargıya taşıdı.

MAHKEME İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL ETTİ

Mecliste, Millet İttifakı üyelerinin red oylarına rağmen, imar değişikliği oy çokluğu ile kabul edilince, CHP Meclis Üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek, Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne imar plan değişikliğini iptali için dava açtı.

Mahkeme de, mevcut nazım ve uygulama imar planlarının iptaline karar vererek, “Arazi üzerinde bina yoğunluğu oluşacak olması nedenleriyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı açık olduğundan, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve bu değişikliğe yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçelerle hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

KARARDAN SONRA ALANA İŞ MAKİNELERİ GİRDİ

Mahkemenin iptal kararının ardından ihaleyi alan şirketin bölgede çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Atilla Tekcan ve Hasan İpek, mahkeme kararının taraflara gönderildiği vurgulayarak yasa dışı yapılan çalışmanın durdurulmasını istedi.

Yazılı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Firma mahkeme kararına rağmen çalışamaya devam etmektedir. İnşaat sahasında yaptığımız inceleme de yalı kafe alanın da ağaçların kesildiği, 3 bin metrekare alanda 1,5 metreye yakın kazı yapıldığı ve halen iş makinaları ve kamyonlar ile çalışmalara devam edildiği tespit ettik.

İş gören yüklenici firma yetkilisi yer teslim tutanağının yapıldığı işe başladıklarını söyledi ama inşaat ruhsatını ibraz edemedi. Mahkeme kararına göre, arazi üzerinde tüm yapılaşma faaliyetlerinin acilen durdurulması gerekmektedir. Mevcut alan şu anda plansız alandır ve yapılan inşaat faaliyeti kaçak hükmündedir.

Yapılan inşaat faaliyetinin yasal dayanağı yoktur. Kimse hukuktan üstün değildir. Söz konusu taşınmazda acilen İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince yapı tatil zaptı tutulması gerekmektedir. Mahkeme kararları ivedilikle yerine getirilmelidir.

Mahkeme kararlarının uygulanması için gerekli işlemlerin yapılmaması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız”

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