Akşener’den Erdoğan’ın ‘sürtük’ açıklamasına tepki

Burdur'da vatandaşa seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezi eylemcilerine 'Sürtük' demesine tepki gösterdi. Akşener, "Elbet kınıyoruz elbet böyle bir cümleyi lanetliyoruz ama bu başka bir bakış açısı. Gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim. 'Böyle bir noktada ne denir'i kelimeye dökmekten acizim" ifadelerini kullandı.

İsmail AKIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur’daki ziyaretlerine merkez ilçede devam etti.

“‘AÇLIK MI VAR?’ DİYENLERDENDEN ETMESİN…”

Kendisini takip eden vatandaşlara seslenen Akşener, “Allah beni ve arkadaşlarımı sizlerin karşısında mahcup etmesin, size yalan söyleyenlerden eylemesin, sizin haklarınıza el uzatanlardan eylemesin, kul hakkına girenlerden eylemesin. Komşun açken tok yatamazsın düsturu ile yola çıkıp, komşusu açlıktan ölürken ‘açlık mı var kardeşim. Vicdansızlık etmeyin’ diyenlerden de etmesin. ‘Akşama yemek yapacağım, sofraya koyacak birşeyim yok’ diyen kadınlara ‘Şükürsüzler’ diyenlerden de etmesin” diyerek sözlerine başladı.

“ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

Esnafın, köylünün, çiftçinin, süt üreticisinin, besicinin ve emeklinin unutuldğunu ancak “5’li çetenin unutulmadığını” söyleyen Akşener, yuhalama seslerinin gelmesi üzerine, “Yok biz öyle yapmıyoruz. Biz onlar gibi olmuyoruz. Biz milletimize saygı gösteriyoruz. Milletimizin bakış açısına saygı gösteriyoruz. Milletimizin tercihlerine saygı gösteriyoruz ama bütün bu kayırmalar zehir olsun, zıkkım olsun” karşılığını verdi.

“13 UÇAKLA İTİBAR OLMAZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üslubunu eleştiren Akşener, “13 tane uçakla uçmayı ayıp saymadı, israf saymadı. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ dedi. Hadi oradan be! İtibar nasıl olur biliyor musunuz? İtibar ülkemizin nüfus cüzdanının, pasaportunun, parasının değeri ile olur. Sen paramızı pul etti sonra 13 uçakla geziyorsun. 13 uçakla itibar olmaz” diye ekledi.

“HELAL OYLARINIZI KORUYACAĞIZ”

Seçimin elbet geleceğini dile getiren Akşener, “Seçmen velinimet olarak helal oylarınızla, demokrasi içinde sandıkları, bu harami düzen bozulsun, bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız. Sandıklar patlayacak. Biz de sizin helal oylarınızı namusumuz belleyeceğiz ve onları koruyacağız” dedi.

“SONRA YUKARIDAKİ ABİNİN SİNİRLERİ LAÇKA OLUYOR”

İYİ Parti lideri, “Başbakan Meral” sloganlarına ise “Böyle diyorsunuz sonra yukarıdaki abinin sinirleri laçka oluyor. Acıyın adama” sözleri ile karşılık verdi.

“BU BAŞKA BİR BAKIŞ AÇISI”

Mikrofon uzattığı bir kadının, Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine ‘Sürtük’ demesine tepki göstermesinin ardından konuşmasına devam eden Akşener, “Elbet kınıyoruz elbet böyle bir cümleyi lanetliyoruz ama bu başka bir bakış açısı. Gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim. ‘Böyle bir noktada ne denir’i kelimeye dökmekten acizim” diye ekledi.

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