Bülent Arınç’tan ayetli ‘adalet’ paylaşımı

Türkiye Gezi Parkı davası kararını konuşurken eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'tan dikkat çeken ayetli 'adalet' paylaşımı geldi. Arınç paylaşımını "Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadeleriyle bitirdi.

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Gezi Parkı davasında 17 sanığa verilen hapis cezalarına toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor. Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Maide ve Nahl surelerinden adaletle ilgili iki ayet paylaşan Bülent Arınç “Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.” uyarısında bulundu.

HER İŞİMİZDE ADALETLİ OLMALIYIZ

İşte Arınç’ın o paylaşımları:

* Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide/8)

* Bir başka Ayet-i Kerime'de ise şöyle şöyle zikrediliyor: “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.” (Nahl/90)

* “Adl” sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

“VİCDANLARDA ONULMAZ YARALAR AÇILIR”

* Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.

* Normatif hukuk kuralları da, inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin.

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