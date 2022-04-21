Avlanmak için denize açıldı, 5 gün sonra cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz pazar günü üç metrelik teknesi ile avlanmak için denize açıldıktan sonra kaybolan amatör balıkçı Erol Şimşek’in cansız bedeni bugün Bodrum kıyılarına vurdu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Mahallesi'nde yaşarken geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde avlanmak için 3 metrelik polyester teknesi ile denize açılan ve akşam geri dönmeyince yakınlarının jandarma ve sahil güvenlikten yardım istemesi üzerine pazartesi günü arama kurtarma çalışmaları başlatılan 60 yaşındaki Erol Şimşek'in teknesi Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında alabora olmuş vaziyette bulunmuştu.

DENİZE AÇILDIĞI YERDEN 14 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi bu sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar tarafından bulunan bir ceset üzerine soruşturma başlattı. Cesedin Erol Şimşek'e ait olduğu belirtildi. Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan yaptığı açıklamada “Erol bey 5 gün önce denize açılmış ve kendisinden haber alınamamıştı, daha sonra yapılan arama kurtarma çalışmalarında sahil güvenlik teknesini buldu ancak kendisinden bir iz yoktu. Bugün kıyıya vuran erkek cesedinin ona ait olduğu belirlendi” dedi.

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