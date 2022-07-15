Bakan Soylu: 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçimizden bütün pislikleri attık. Devleti bu yangın çetesinden temizledik. 15 Temmuzd'an sonra daha özgür olduk" dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törene Bakan Soylu’nun yanında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanan, 13 polis ve vatandaşın şehit düştüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde anma töreni gerçekleştirildi. Buradaki törende konuşan Bakan Soylu, “Güzel ölüm ve şehadete imrenilir. Biz bu sandalyelerde tek başımıza oturmuyoruz. Onlar yanımızdalar. Kıymetli polis arkadaşlarım; görevinizi tek başınıza yapmıyorsunuz. Onlar yanınızdalar” dedi.

‘DEVLETİ BU YANGIN ÇETESİNDEN TEMİZLEDİK’

Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 13 polis ve vatandaşın isimlerini tek tek okuyan Süleyman Soylu’ya emniyet mensupları ‘burada’ diye karşılık verdi. Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’yi özgürleştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

– Onların ihaneti bize zarar vermedi. Aksine daha da güçlenmemize sebep oldu. Annelerimizin, babalarımızın, eşlerimizin sabrı, yetimlerin, öksüzlerin, şehit çocuklarının, gazi evlatlarının duası bizim daha da güçlenmemize sebep oldu. İçimizden bütün pislikleri attık. Devleti bu yangın çetesinden temizledik. 15 Temmuz’dan sonra daha özgür olduk. 15 Temmuz’dan sonra daha bağımsız olduk. 15 Temmuz’dan sonra daha yerli, daha milli olduk.

– Buradan 15 Temmuzu planlayanlara, destek olanlara, maşası olanlara soruyorum; Bu millete ne zarar verebildiniz? Biz İHA’ları 15 Temmuz’dan sonra yapmadık mı? Biz PKK’ya 15 Temmuz’dan sonra diz çöktürmedik mi? Yılda 5 bin 558 kişin katıldığı PKK’nın tamamını bugün 100 sınırına getirmedik mi? DEAŞ’ı, DHKP-C’yi diğer sol terör örgütlerini hücre evlerinden teker teker 15 Temmuz’dan sonra almadık mı?

– FETÖ pisliğinin mahrem imamından finansörlere kadar bütün kalıntılarını 15 Temmuzdan sonra tek tek adalete teslim etmedik mi? Yurt dışına kaçan oradan ancak tweet atıp kendini adam sıfatına sokmaya çalışanlar, ‘bekleyin geliyoruz’ diyenler bir daha Türkiye’ye, bu cennet vatanımıza gelebildiler mi?

– Yurt dışında sürgün gibi, yurtsuz, vatansız, milletsiz yaşamıyorlar mı? PKK’nın mağaralarında fare gibi yaşayanlardan ne farkınız var? Allah şahittir, bu millet şahittir hepinize bunun hesabını ölünceye kadar, son nefesinizi verinceye kadar sormayan namerttir, sormayan alçaktır, sormayan haindir, hain oğlu haindir.

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