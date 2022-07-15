Bakandan İngiliz çöpü için iki farklı açıklama

Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, 7 Nisan’da ithal çöplerin Adana’da yakılıp yakılmadığını sordu. Çevre Bakanı Murat Kurum, “Haber asılsız” yanıtını verdi. İngiliz gazetesi Miror, çöpleri üç gün önce manşet yapınca, Kurum bu kez “İftira, görüntüler eski” açıklamasını yaptı.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı 7 Nisan 2022 tarihinde TBMM'ye bir önerge vererek, ‘'İngiltere tarafından Türkiye'ye gönderilen kanserojen etkisine sahip plastik atıkların, Adana'ya getirilip dönüşüm yapılmadan açıkta yakıldığı belirtilmektedir. Türkiye adeta Avrupa'nın çöplüğü haline gelmiştir.

Çevreye verilen bu zararla ilgili ne çalışmalar yapılmaktadır?'' diye sordu. Çevre-Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 14 Haziran 2022'de Sıdalı'ya yazılı cevap göndererek, ‘'İngiltere ve AB ülkelerinden gelen tehlikeli atıkların Adana'daki alanlara dökülüp yakıldığı haberleri üzerine 7 denetim ekibi tarafından bütün bölge taranmış herhangi bir döküm tespit edilmemiş haberlerin asılsız olduğu anlaşılmıştır'' dedi.

Ancak bakanın bu cevabından bir ay sonra İngiliz Daily Mirror Gazetesi Adana'daki çöp dağlarını görüntüledi ve haber yaptı. Bakan Kurum bu haber için de ‘'İftira, eski görüntüler'' dedi. Gazetenin çevre haberleriyle tanınan ismi Nada Farhoud, Adana'ya giderek yaşanan çevre skandalını gözler önüne serdi. Çöplerin yasa dışı biçimde Türkiye'ye gittiğini yazan gazete, “Çevre doğaya verdiğimiz utancın boyutlarını Adana'da gördük. Onlarca İngiliz paketi ve çöpünü bulduk” dedi. Haberin fotoğraflarında çöp yığınları arasındaki Aldi, Asda, Co-op, Morrisons, Sainsbury's, Tesco gibi İngiliz firmalarına ait plastik ürünlere de yer verildi.

ZEHİR SAÇIYOR

Türkiye ile İngiltere arasında 3 bin 200 kilometre mesafe bulunuyor. Çevre örgütleri de daha önce Adana'daki kaçak çöp sahalarında İngiltere'den gelen çok sayıda plastik poşet ve atığa rastlamıştı. Greenpeace de Adana'daki 10 ayrı çöp döküm noktasında inceleme yapmış, alınan örneklerde büyük miktarda zehirli kimyasala rastlanmıştı. Tespit edilen dioksin ve furanın erken doğum, kanser, cilt rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıklara yol açtığına, hormonları ve bağışıklığı da olumsuz etkilediğine dikkat çekilmişti.