Bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Yılın son dini bayramı olan Kurban bayramı için tatil süresi 9 gün olarak belirlendi. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu. Bayram tatili, bayramın ilk günü olan 9 Temmuz'da başlayacak, 17 Temmuz'da sona erecek.

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Kurban bayramı için sayılı günler kaldı. Hazırlıklarını sürdüren vatandaşların bir bölümü tatile, bir bölümü ise akrabalarını ziyarete gidecek. Kurban bayramı tatilinin süresinin belli olmasının ardından milyonlarca vatandaşlar tatilin başlayacağı günü bekliyor. Kurban bayramı tatil süresi 9 gün olacak, tatil 9 Temmuz Cumartesi günü akşamı başlayacak.

BAYRAM TATİL İKAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı