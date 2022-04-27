Boğaz’dan savaş gemisi geçti mi? Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra Türk Boğazları'ndan savaş gemisi geçip geçmediğiyle ilgili açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’da düzenlenen Ukrayna’ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Akar, “Ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık” diyerek, şunları söyledi:

– Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul'da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık.

KATKILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

– Bunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkesin bir an önce sağlanması için masaya oturulması için gayrette bulunuyor. Biz birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak.

– Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz.

HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GEÇİŞ OLMADI

Karadeniz'de serbest kalan mayınlarla ilgili de açıklama da yapan Bakar Akar, şu ifadeleri kullandı:

– Karadeniz'de barışın, sükunun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde boğazdan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da boğazdan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö'ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım.

TÜM TARAFLARA ANLATTIK

– Herhangi bir şekilde Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık.

SAS TİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

– Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz halinde. Şu anda İstanbul Boğazı'nı yakından gözetliyoruz, giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Şu anda boğazda deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

YETERLİ TEÇHİZATIMIZ VAR

– Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik.

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